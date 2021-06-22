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「我像希特勒？」 佛奇：批評我的人其實是在批評科學

記者顏伶如／綜合報導
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇受訪時反擊對他的入身攻擊。(美聯社)
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇受訪時反擊對他的入身攻擊。(美聯社)

白宮防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)接受紐約時報播客(podcast)節目專訪時說，某些人批評他對於新冠病毒「立場搖擺」，但這些人事實上是在批評科學；他一輩子在挽救生命，竟被比喻為希特勒，「真是夠了。」

佛奇受訪時語氣激動地說，如果他對於防疫規定的建議曾經有過改變，都是因為隨著疫情發展，數據統計資料不斷演進的關係。他指出：「身為一名科學家，重要的是，你的意見以及建議必須隨著數據演進而調整。」

「這就是為什麼我會說，批評我的那些人其實是在批評科學。」佛奇表示：「這些人不斷人身攻擊，說著『佛奇醫師誤導我們，先說不必戴口罩，後來又說要戴口罩』。」

佛奇為重量級免疫學家，1984年便加入國家衛生研究院(NIH)，在公共衛生不同領域服務逾半世紀；不過，2020年春季，美國爆發新冠病毒疫情初期，佛奇先是對民眾表示並不需要戴口罩，但後來力倡出入公共場所應該戴口罩。

對於新冠病毒可能從武漢實驗室外洩的說法，佛奇原本予以駁斥，如今改口對於病毒源起各種推論抱持開放態度，同樣引來批評。

美國爆發疫情之後，佛奇儼然成為官方防疫行動指標人數，褒貶聲浪同時出現。

佛奇說，他受到吹捧時並沒有過於放在心上，被罵翻天同樣也是，「狀況變得非常荒謬，讓你最為耿耿於懷的事實，就是那些牽涉到家人的部份。」

該節目在21日播出，80歲的佛奇表示，除了收到死亡威脅之外，妻子與女兒們也遭到猥褻字眼的恐嚇，「我不能說這些事情沒有影響到我」。

佛奇表示，威脅騷擾行為越走極端，更明顯反映當今美國政治生態。

「有人說『佛奇手上沾滿血腥』，這是在開玩笑嗎？」佛奇說，「這可是一輩子都致力於挽救生命的人，結果現在你卻說他像希特勒？真是夠了，同胞們。把狀況搞清楚。」

佛奇 口罩 美國

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