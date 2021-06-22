實驗室的意外？新冠溯源像謎團 口水戰反噬科學界

全美至21日共有1.5億人已完全接種，達到新的里程碑。圖在佛州奧蘭多市仍有人在最後關頭接種疫。(美聯社)

新冠病毒起源目前依然沒有定論，當前主流學界認為，不論是動物宿主傳染到人身上，還是機率較低的實驗室外界，此病毒應當都源自自然；但是，各種攻擊性言論已在民間不斷發酵，而真正起源對科學界而言，依然是個謎。

「華盛頓郵報」報導，病毒從中國 生物安全等級最高的實驗室、中科院武漢病毒研究所 外洩的說法，並沒有直接證據，但反之亦然。

儘管已檢驗過武漢市場38種、4萬7000隻動物，但是科學界尚未找到新冠病毒的動物宿主，再加上中國官方不透明作為，缺乏數據資料等情況，都在激化實驗室外洩理論的發酵。

實驗室外洩甚至非聞所未聞，如SARS疫情結束後、2004年北京 出現九例感染，以及1977年俄國流感等，都極有可能是因實驗室外洩。

病毒起源於人畜共通的可能性依然充分，例如與新冠病毒類似的SARS來自蝙蝠，快速、多樣的變種也顯示病毒正在適應人體；此外，許多知名病毒迄今仍找不到明確宿主，如伊波拉病毒等。

研究冠狀病毒39年的愛荷華大學病毒學家帕爾曼(Stanley Perlman)表示，從實驗室中外洩的可能性沒有被排除，就算病毒真的從實驗室洩漏，也可能是無心；尤其考慮到武漢病毒研究所主任石正麗曾說，蝙蝠的冠狀病毒研究是在生物安全等級二級的實驗室進行，而非最高的四級，這讓外洩可能性增加。

但在科學界之外，這種討論變得愈發帶攻擊性、針對性，從單純的外洩事故，變成有意洩漏，甚至人造病毒、生化攻擊之類；這種言論攻訐正在反噬到科學界，帕爾曼就收過惡毒言論的郵件。

國家科學院(NAS)院長瑪莎·麥克納特(Marcia McNutt)就呼籲外界保持冷靜，最該擔心的事情，是在沒有充分證據的情況下，死命支持某一論點的作法；一切都應該「以科學原則作為指引」。

然而，儘管科學界背負了數百萬人逝去的壓力，帕爾曼仍直言，目前不論什麼推測，支持其推測的數據訊息都很缺乏。這也代表科學家目前無法，甚至可能永遠無法給出令外界滿意的答案，。