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1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

新冠死亡 美單日平均首度跌破300人

記者張文馨／華盛頓報導
全美至21日共有1.5億人已完全接種，達到新的里程碑，人民生活恢復正常。圖在加州環球影城前親吻，開心旅遊。(美聯社)
全美至21日共有1.5億人已完全接種，達到新的里程碑，人民生活恢復正常。圖在加州環球影城前親吻，開心旅遊。(美聯社)

美國完成新冠疫苗接種人數突破1.5億人，占總人口45%，平均單日新冠死亡人數首度低於300人；白宮21日宣布第二波新冠疫苗釋出計畫共5500萬劑，亞洲、拉美和非洲均受惠。

美聯社引述約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國新冠死亡人數自去年三月疫情爆發以來，首度降至300人以下，為293人，每日新增病例約1.1萬例；今年一月中旬，美國的單日平均死亡人數逾3400人，每日新增確診數超過25萬。

拜登總統目標是在國慶日前(7月4日)超過七成成人完成接種，CDC統計最新數據為65.4%，但民眾接種速度放緩，這項目標恐難達成。

全美至21日共有1.5億人已完全接種，達到新的里程碑，人民恢復日常生活。圖在波士...
全美至21日共有1.5億人已完全接種，達到新的里程碑，人民恢復日常生活。圖在波士頓的海灘擠滿弄潮人。(美聯社)

紐約州從800死高峰降至1天10例

美聯社報導，紐約州在疫情高峰期，每天有近800人死於新冠，如今每天新增死亡數約10例；反之，疫苗接種率低的密蘇里州情況持續惡化，尤其是西南部的農業區，截至18日，密蘇里州該區域的新冠住院人數增加72%。

約翰霍普金斯大學彭博公衛學院公共流行病學教授德索薩(Amber D’Souza)表示，秋天將會有一波新流行，其嚴重程度會降低，也會更集中在低疫苗接種率的地區。

約翰霍普金斯大學統計，美國確診人數超過3350萬人，至少60萬1800人身亡；全球確診人數超過1億7850萬人，386萬人死亡。

全美1.5億人完成新冠疫苗接種

隨著疫苗接種率提高，美國重症和死亡人數逐步下降，美國聯邦疾病防治中心(CDC)統計，約1.5億人完成新冠疫苗接種，占全美45%人口；全美超過53%人口(1.7億人)至少接種一劑疫苗。

美國政府六月底前要釋出8000萬劑新冠疫苗，但美國政府官員指出，由於各國規範不一等障礙，拜登可能無法兌現六月底前與全球分享8000萬劑疫苗的承諾。

白宮再宣布5500萬劑援外計畫

白宮分別在3日與21日宣布疫苗分享計畫，21日宣布的劑量為5500萬劑，拉美與加勒比海將獲得1400萬劑，亞洲1600萬劑，非洲1000萬劑，均透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分配。

官員透過電郵表示，台灣目前所取得的250萬劑新冠疫苗，包括白宮3日宣布釋出2500萬劑時獲得75萬劑；21日宣布的5500萬劑，台灣獲得175萬劑，兩波疫苗總和250萬劑，已經一次交付給台灣。

根據白宮發布的計畫清單，美國保留25%為緊急需求使用，由美國直接和特定國家商議，此次緊急需求劑量約1400萬劑，受贈國包括哥倫比亞、阿根廷、海地、多明尼加、阿富汗、巴基斯坦、菲律賓、越南、印尼、南非、約旦河西岸與加薩走廊等，至少29個國家或地區。

全美至21日共有1.5億人已完全接種，達到新的里程碑。圖在芝加哥市瑞格利棒球場外...
全美至21日共有1.5億人已完全接種，達到新的里程碑。圖在芝加哥市瑞格利棒球場外，未戴口罩的球迷正入場觀球。(美聯社)

疫苗 美國 白宮

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