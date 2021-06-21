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拜登對外推銷民主體制 在國內卻亂象紛呈、挑戰重重

編譯潘勛／綜合20日電
拜登總統花一周赴歐洲頌揚民主優於獨裁，但一碰到元月6日國會暴動的問題，幾乎一時語塞。圖為拜登（右）與俄國普亭總統16日在瑞士舉行峰會。(Getty Images)
拜登總統花一周赴歐洲頌揚民主優於獨裁，但一碰到元月6日國會暴動的問題，幾乎一時語塞。圖為拜登（右）與俄國普亭總統16日在瑞士舉行峰會。(Getty Images)

拜登總統花一周赴歐洲頌揚民主優於獨裁，但一碰到元月6日國會暴動的問題，幾乎一時語塞；美國民主目前亂象紛呈，很多共和黨目前已不信任民主體制；中、俄集權統治即便不完美但運轉高速，相形下美式民主慢吞吞效率堪疑，民主價值能否在拜登帶領下勝出猶待觀察。

華盛頓郵報報導，在布魯塞爾的北約(NATO)總部，拜登碰到提問，內容是暴民攻打國會、整體上美國政治極化；另外，盟邦心知肚明，川普或川普之流的人物，只怕幾年之內就重掌華府權力，他推銷民主的公信力只怕大打折扣。

拜登為之停頓下來，輕輕嘆了口氣；基本上他只能主張川普是異類，歐洲領袖知道美國人民的性格，是不會支持川普之流的舉止的。

但川普今秋就會開始加強造勢，支持相信他2020年選舉結果被偷走鬼話的候選人，很多共和黨人大聲支持他。

在歐洲，拜登催促盟邦對中國應採取全新的懷疑觀點，但無論是七大工業國集團還是在北約，就點名並斥責中方剝削式投資、擺出強硬軍國姿態，都沒做到拜登想要的程度。

拜登抵達日內瓦，與俄國總統普亭進行高峰會，民主體制的自我感覺良好變成隻身孤行；好些方面看來，峰會變成兩人針鋒相對，爭辯美國的民主體制；3小時的會談當中，普亭抓住美國內政紊亂的痛處，反擊外界對他踐踏俄國人權的駁斥；老練的普亭鎮壓國內異議力量，抓權斂財，還敢進一步主張自己鎮壓反對派領袖，部分原因在避免俄國出現美式黑人的命也是命之流的運動。

智庫「歐亞集團」布雷默(Ian Bremmer)指出，普亭基本上是動用美國黨同伐異人士的招數，宣稱對手有諸多缺點，以轉移別人對自己的側目。

布雷默另表示，美國若想領導海外的民主，必先重建國內民主的信譽；但是中、俄極力主張自己道德方面與美國平起平坐，這一點絕不能苟同；美國現在雖然很糟很亂，還有一大堆共和黨人目前已不信任代議民主，但再怎麼樣，俄國體制或中國體制，還是遠不能跟美國相提並論。

不管怎樣，促銷民主價值已成為拜登當總統聚集人心的口號；他要求美國民主體制要能解決人民最迫切的需求，克服撕裂國家的謊言、憤怒、仇恨及恐懼，敵國及獨裁者賭美國辦不到，但他要求全體國人向世界展現：民主依然是最佳的治理形式。

美國 拜登 川普

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