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美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統 （左）與俄國普亭總統16日在瑞士舉行峰會。(Getty Images)
拜登總統 （左）與俄國普亭總統16日在瑞士舉行峰會。(Getty Images)

拜登總統與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在日內瓦舉行美俄高峰會議之後，某些外交政策專家提出警告說，美俄峰會不但可能被解讀為普亭勝利之舉，實際上還可能導致中國壯大。

某些人士認為，不管從外交或國家安全層面來看，美國在這場峰會獲益並不多，但白宮官員駁斥這項說法。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「有關參加這場峰會對美國來說並不值得的說詞，我並不接受。」

蘇利文指出：「如同拜登曾經說過，他完成了計畫裡要做的事，我覺得峰會結果讓美國變得更好。」

然而，某些主管國家安全的官員則說，美俄峰會反而助長了美國的頭號競爭對手。國防情報局(Defense Intelligence Agency)前任情報官柯弗勒(Rebekah Koffler)接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，美俄峰會的結果，讓中國感到「興高采烈」。

柯弗勒表示，普亭得以在個人記者會上譴責美國、質疑美國，這是拜登政府的明顯疏失，允許普亭有機會自說自話，「等於讓中國取得優勢」。

其他的國際問題專家則說，拜登與普亭舉行會議是有必要的，但這場峰會卻讓普亭獲得在國內提升形象的加分效果，同一時間也讓俄羅斯駭客發動網路攻擊導致美國國家安全遭受威脅的話題被轉移。

前任中央情報局(CIA)莫斯科分處主任霍夫曼(Daniel Hoffman)接受福斯新聞網訪問時說，普亭堪稱如願以償，因為在俄羅斯國會選舉之前，得到了一場重要的高峰會議。

霍夫曼分析，俄羅斯對美國態度尖銳，應該讓中國感到頗為高興，「我們花這麼多時間、精力與資源去對付俄羅斯，自然比較少能顧及中國」。

雖然蘇利文說，拜登在重大議題上對普亭提出挑戰，但眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，普亭根本「輕鬆過關」。

普亭 美國 拜登

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