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伊朗核談判 蘇利文：關鍵議題有歧見 中：美先解除制裁

編譯林育正／綜合20日電
伊朗擁核問題全面協議聯委會20日在維也納進行新一輪恢復履約談判。(路透)
伊朗擁核問題全面協議聯委會20日在維也納進行新一輪恢復履約談判。(路透)

多個國家的談判代表20日表示，伊朗核談判在維也納已取得進展，但要達成協議仍有段距離，因此西方國家警告協商不得無限期進行。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)則透露，談判中在關鍵議題上仍存在歧見。

核談判由俄羅斯、中國、德國、法國、英國與伊朗代表出席，擔任主席的歐盟官員莫拉(Enrique Mora)表示：「我們在多項技術議題上取得進展，對技術文件也更加了解，有助釐清政治問題。」

伊朗擁核問題全面協議聯委會20日在維也納進行新一輪恢復履約談判。(路透)
伊朗擁核問題全面協議聯委會20日在維也納進行新一輪恢復履約談判。(路透)

據新華社報導，中國談判代表、常駐維也納聯合國代表王群在會中表示，要恢復全面協議履約，美國就必須首先解除其對伊單邊制裁和對第三方長臂管轄制裁。他並表示，美國對伊常規武器禁運，也與全面協議和聯合國安理會相關決議不符，也應當徹底解除。

出席維也納的聯合國伊朗核協會議的中國常駐維也納聯合國代表王群。(美聯社)
出席維也納的聯合國伊朗核協會議的中國常駐維也納聯合國代表王群。(美聯社)

美聯社報導，西方國家官員20日警告德黑蘭，雖然現階段談判在伊朗總統大選後休會，但恢復核協議的協商，不得無限期進行。伊朗由極端保守派的萊希(Ebrahim Raisi)贏得總統大選，伊朗和歐美官員皆認為，他的上任將不會改變伊朗在核談判中的立場。儘管如此，伊朗部分官員仍指出德黑蘭有意在萊希8月就職前達成核協議。

伊朗剛選出強硬立場的新總統後，伊朗副外長阿拉奇，20日出席伊核會議。(路透)
伊朗剛選出強硬立場的新總統後，伊朗副外長阿拉奇，20日出席伊核會議。(路透)

不過歐美指出，伊朗違反核協議的時間越長，持續製造被禁止的核原料，達成協議的難度就越高。英法德三國外交官對媒體表示：「如同先前聲明，時間不站在任何一方，對話不得是開放式結局。」

美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，伊朗和與會國家在恢復核協議上，在幾個關鍵議題上存在歧見。他表示最終的決定權握在伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)手上，而非新任總統。

蘇利文表示：「在幾個重要議題上，我們還有一段距離。」他透露其中包括對伊朗的制裁，以及德黑蘭做出承諾的意願。他也透露取消哪些對伊朗的制裁措施，仍在討論當中。

伊朗代表表示，協商官員與其他國家代表將在20日開始休會，返回各自國家進行商討。蘇利文說：「我們接下來還得看伊朗是否回到談判桌上，做出他們難以點頭的決策。」

來源：Fox News

伊朗 蘇利文 美國

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