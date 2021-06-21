伊朗核談判 蘇利文：關鍵議題有歧見 中：美先解除制裁
多個國家的談判代表20日表示，伊朗核談判在維也納已取得進展，但要達成協議仍有段距離，因此西方國家警告協商不得無限期進行。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)則透露，談判中在關鍵議題上仍存在歧見。
核談判由俄羅斯、中國、德國、法國、英國與伊朗代表出席，擔任主席的歐盟官員莫拉(Enrique Mora)表示：「我們在多項技術議題上取得進展，對技術文件也更加了解，有助釐清政治問題。」
據新華社報導，中國談判代表、常駐維也納聯合國代表王群在會中表示，要恢復全面協議履約，美國就必須首先解除其對伊單邊制裁和對第三方長臂管轄制裁。他並表示，美國對伊常規武器禁運，也與全面協議和聯合國安理會相關決議不符，也應當徹底解除。
美聯社報導，西方國家官員20日警告德黑蘭，雖然現階段談判在伊朗總統大選後休會，但恢復核協議的協商，不得無限期進行。伊朗由極端保守派的萊希(Ebrahim Raisi)贏得總統大選，伊朗和歐美官員皆認為，他的上任將不會改變伊朗在核談判中的立場。儘管如此，伊朗部分官員仍指出德黑蘭有意在萊希8月就職前達成核協議。
不過歐美指出，伊朗違反核協議的時間越長，持續製造被禁止的核原料，達成協議的難度就越高。英法德三國外交官對媒體表示：「如同先前聲明，時間不站在任何一方，對話不得是開放式結局。」
美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，伊朗和與會國家在恢復核協議上，在幾個關鍵議題上存在歧見。他表示最終的決定權握在伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)手上，而非新任總統。
蘇利文表示：「在幾個重要議題上，我們還有一段距離。」他透露其中包括對伊朗的制裁，以及德黑蘭做出承諾的意願。他也透露取消哪些對伊朗的制裁措施，仍在討論當中。
伊朗代表表示，協商官員與其他國家代表將在20日開始休會，返回各自國家進行商討。蘇利文說：「我們接下來還得看伊朗是否回到談判桌上，做出他們難以點頭的決策。」
來源：Fox News
上一則
美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢
下一則
FB留言