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關係改善？俄大使飛返美 落實美俄峰會共識

編譯潘勛／綜合20日電
俄羅斯駐美大使安東諾夫20日自莫斯科返回美國華盛頓任所，像徵美俄關係在拜普峰會後有所改善。(Getty Images)
俄羅斯駐美大使安東諾夫20日自莫斯科返回美國華盛頓任所，像徵美俄關係在拜普峰會後有所改善。(Getty Images)

俄羅斯駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)20日搭機返回美國，落實拜登總統與俄國總統普亭日內瓦高峰會的共識之一，安東諾夫表示願與美國營造「平等務實關係」；但白宮安全顧問蘇利文20日指出，如果俄方下毒殺害異議人士納瓦尼(Aleksei A. Navalny)，美方必對俄國祭出新一輪制裁；莫斯科當局則表示，俄國若遭制裁必然反擊回敬。

拜登總統（右）與俄國普亭總統16日在瑞士舉行峰會。(Getty Images)
拜登總統（右）與俄國普亭總統16日在瑞士舉行峰會。(Getty Images)

「半島電視台」報導，安東諾夫對「俄羅斯新聞社」(Ria Novosti)表示，鑑於兩國元首高峰會出結果，他指望能與美方外交界打造平等務實關係，另對此表示樂觀；安東諾夫20日自莫斯科「謝列梅捷沃國際機場」搭機，目的地為紐約市，再返回華府。在拜登以「劊子手」形容普亭之後，安東諾夫在3月被召回俄國。

來源：Ruptly

普亭在高峰會上稱許拜登是老道、能有建設的對話人，希望以後兩人能不「雞同鴨講」，但普亭不忘指出，兩人沒有交情，只對兩國有益之事進行務實對話。

與此同時，國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目訪問時表示，針對納瓦尼遭下毒一事，美國正在籌算新一輪制裁，但關於制裁的時機及內容，蘇利文含糊其詞，只表示將儘快擬定制裁案，確保鎖定正確的對象下手。

遭到整肅的俄國異議人士納瓦尼，今年2月受審情況。(美聯社)
遭到整肅的俄國異議人士納瓦尼，今年2月受審情況。(美聯社)

因納瓦尼遭下毒及囚禁，華府4月便祭出第一波對俄制裁，但並未針對普亭或支持普亭的俄國寡頭進行處罰。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，蘇利文談話指的時間點並不重要，「法律要求我方持續關注，制裁時必須針對動用化學毒劑的目標」；莎奇指出，這一點在峰會前或峰會後並無更改。

俄：華府沒完沒了翻舊帳

高峰會後，拜登對記者表示，自己對普亭明白表示，假如人在獄中的納瓦尼死掉，俄國必嚐到苦果。

對蘇利文的談話，俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)駁斥表示，莫斯科當局向來以合法正當的行動，反擊美國的非法制裁；他並指出，華府有些人老愛拐彎抹角，而且沒完沒了地翻舊帳。

普亭 俄國 美國

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