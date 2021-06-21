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國安顧問蘇利文：中國若拒絕新冠溯源 將遭國際孤立

記者顏伶如╱綜合報導
圖為今年2月的武漢病毒所外有警衛站崗。(路透)
圖為今年2月的武漢病毒所外有警衛站崗。(路透)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)20日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，如果中國拒絕配合有關新冠病毒起源的調查，將在國際社會面臨孤立。蘇利文也稱讚拜登總統聯合七大工業國(G7)領袖力量共同對中國施壓，要求讓疫情起源調查保持透明化。

讚揚G7成就：川普辦不到 拜登辦到了

蘇利文在訪問中說，拜登這趟歐洲出訪獲致的結果，就是讓民主世界團結起來，第一次在新冠疫情爆發以來共同發聲。蘇利文指出：「前總統川普辦不到的，拜登辦到了，他讓七大工業國發表聯合聲明表示，中國必須允許調查行動在中國國內進行」。

白宮國家安全顧問蘇利文20日在受訪時表示希望中國能配合病毒溯源調查。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文20日在受訪時表示希望中國能配合病毒溯源調查。(美聯社)

他表示，透過外交運作，美國結合其他國家對中國施加政治及外交壓力，中國因此面臨清楚選擇：以合理方式允許調查人員徹底追查病毒起源，或者在國際社會面臨孤立。

不過，蘇利文也說，美國不會把希望只放在中國而已。他說，拜登保留權力透過美方自行分析及美國情報單位調查，還有與盟邦及夥伴之間的共同合作，美國將從各個領域持續追查病毒起源的真相。

雙管齊下策略：美將集結盟國進入中國調查

中國南部廣東地區出現新一波疫情，進行封城防疫。中國也全面推動施打疫苗。圖為北京市...
中國南部廣東地區出現新一波疫情，進行封城防疫。中國也全面推動施打疫苗。圖為北京市附近的疫苗接種站。(美聯社)

中國廣東地區出現新一波疫情，進行封城防疫。圖為廣州荔灣體育館核酸檢測點，小朋友在...
中國廣東地區出現新一波疫情，進行封城防疫。圖為廣州荔灣體育館核酸檢測點，小朋友在家人陪伴下進行核酸檢測採樣。(新華社)

蘇利文20日又在接受有線電視新聞網(CNN)談話節目「美國國情」(State of the Union)訪問時則表示，對於病毒起源調查，美國並不會威脅中國，或對中國發布最後通牒。

他指出，美國將採「雙管齊下」策略，其中一項途徑是拜登下令情報機關進行的情資分析，另項途徑則是由世界衛生組織(WHO)率領的國際調查工作，拜登對此已經集結民主國家夥伴共同發表聲明指出，調查小組必須獲得允許進入中國展開調查，必須能夠取得重要資料，以釐清中國國內究竟發生了什麼事。

蘇利文說：「目前這個時間點，我們不會做出威脅或發布最後通牒。我們會做的是，繼續在國際社會爭取支持。如果最後發展結果是中國拒絕承擔在國際責任，到時候我們將考慮應該如何回應。」

取得國際共識：堅定立場與中國打交道

「美國國情」節目主持人戴娜‧巴許(Dana Bash)詢問，如此策略是否提供中國許多時間，讓中國找到回應國際社會要求的迴旋餘地。蘇利文回答，問題重點不在時間。

他說，美國現正透過美方自己的能力，設法追查疫情起源真相，向中國施壓也需要外交方面的運籌帷幄，如同拜登最近在歐洲參加的七大工業國高峰會議便是實例。

蘇利文指出：「我必須重申先前說過的，我們不會接受中國說不，從現在到世衛組織第二階段疫情起源調查得以進行之前，我們將努力讓國際社會達成共識，「因為有了立場堅定的態度，我們才能有最好的狀態可以跟中國打交道」。

中國 美國 蘇利文

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