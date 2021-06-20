CDC防疫踰權？佛州郵輪想復航 聯邦地院判勝訴

佛州聯邦地院法官裁定，CDC不得以防疫為由對郵輪出航設限。圖為拋錨在佛州邁阿密灘市外的一艘郵輪。(美聯社)

聯邦地院法官梅里戴(Steven Merryday)裁定，聯邦疾病防治中心(CDC )以防疫為由對郵輪 出航設限，相形對其他觀光產業只頒自願遵守建議，佛州州政府為此控告CDC踰權勝訴；另外，歐洲理事會(European Council)敦促歐盟 成員國今年夏天解除包含美國在內14個國家的非必要旅行禁令，因此全美民眾今年夏天就有機會前往歐洲度假。

來源：Reuters

梅里戴法官應佛州州政府所請而頒初步禁令，不讓CDC對郵輪業所設有條件出航規定生效；但法官將判決生效日延至7月18日，他表示CDC應比照航空業、賭場、飯店、運動賽事和公共地鐵，允許郵輪業按相同模式恢復營運。

聯邦地院的判決獲得共和黨籍佛州州檢察長穆迪(Ashley Moody)的讚賞，「判決對生計仰賴於郵輪產業、勤奮工作的人來說是場勝利，」穆迪說：「聯邦政府沒有、而且也不應該有這樣的權力，針對特定產業無限期地封鎖。」

CDC仍保留上訴的權利，梅里戴要求雙方進行協商並達成共識，也同意CDC修改部分的規定並得以保留一些公共衛生權限。

佛州是郵輪觀光產業的樞紐；德桑提斯(Ron DeSantis)州長稱讚聯邦地院的判決，他表示CDC自始出錯，還明知故犯，州方興訟為佛州家庭、郵輪業取得勝利，另惠及各州想保有權力，對抗聯邦史無例的踰權。

歐盟漸進解除旅行禁令

在歐洲方面，歐洲理事會發表聲明指出：「成員國應考量互惠原則之後，漸進解除阿爾巴尼亞、澳洲、以色列、日本、黎巴嫩、紐西蘭、北馬其頓、盧安達、塞爾維亞、新加坡、韓國、泰國、美國、中國等國，以及香港、澳門、臺灣等三個地區的非必要旅行禁令。」

歐洲理事會指出，擬定這一波名單，是根據各國的疫情現況、對疫情的控制程度，以及疫情資訊透明度，做出綜合評估。

目前歐盟部分國家如西班牙與希臘，已允許持有PCR陰性檢測報告或疫苗接種證明的美國旅客入境，因此歐盟理事會的聲明實施後，將讓美國旅客可以進入歐盟27個成員國；然而，歐盟各國政府仍維持一定的隔離期限、強制採檢等措施。