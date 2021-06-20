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養老院禁擁抱、探視限時 防疫嚴挨轟：保護老人到死？

記者胡玉立／綜合報導
賓州格雷斯利(右)與妹妹厄蒙兩人舉著80歲母親照片。母親住在養老院內，受到防止新冠病毒的嚴密保護，令兩人很無奈。(美聯社)
賓州格雷斯利(右)與妹妹厄蒙兩人舉著80歲母親照片。母親住在養老院內，受到防止新冠病毒的嚴密保護，令兩人很無奈。(美聯社)

儘管全美各地疫情限制幾乎都取消了，而且已有75%養老院居民接種疫苗、感染和死亡人數大幅下降，但許多療養院為了保護這群全國最弱勢群體，防疫規範仍在執行中；值此父親節周末，想探視療養院內至親的家人，為此深感沮喪。

有些療養院仍不鼓勵或禁止擁抱親吻，院民在相對孤立的環境中用餐，玩賓果遊戲和做手工藝品也要保持安全距離，外人探訪不僅限制人數，時間也必須很簡短，要是有人病毒檢測呈陽性反應，訪視立即中斷。

有家庭成員和倡議者質疑，在疫情風險相對較低的現階段，沒有必要再做此類限制；他們表示，這些限制措施只是延長了老年人的隔離孤立期，讓他們身心加速衰退。

賓州格雷斯利(右)與妹妹厄蒙兩人舉著80歲母親照片。母親住在養老院內，受到防止新...
賓州格雷斯利(右)與妹妹厄蒙兩人舉著80歲母親照片。母親住在養老院內，受到防止新冠病毒的嚴密保護，令兩人很無奈。(美聯社)

芭芭拉和克里斯汀．科魯奇(Barbara & Christine Colucci)的母親102歲，患有老年癡呆症，住在紐約羅徹斯特一家療養院；他們希望一次能有兩人以上進入母親房間探視。「我們不知道她還能活多久，」科魯奇說，「我們覺得自己好像是利用最後一次機會，讓我們在她人生的最後幾個月，與她有這種互動。 」

「他們保護他們到死，」格雷斯利(Denise Gracely)80歲的母親勞恩扎恩(Marian Rauenzahn)住在賓州托普頓一家療養院，她曾感染COVID-19，失去了一條腿的一部分；但格雷斯利說，她最難過的是被迫獨處；以前每周六天都可以有人來訪，後來卻連一天也不准。現在好不容易女兒獲准每周來探望一次，養老院也計畫六月下旬放寬探視居民規定。但格雷斯利認為這還不夠，「我相信這些限制加劇了她的癡呆症，她很孤獨；她太想離開那裡了。」

賓州長期護理監察員今年收到數百起關於探視規則的投訴。監察員辦公室數據專家薛特勒(Kim Shetler) 說，一些療養院的防疫限制超出州和聯邦指南要求，院方一直在採取他們認為的必要措施來保證安全，家人的沮喪是可以理解的。她說，「我們已盡最大努力倡導人們獲得探視權，這是他們的家；他們有權讓自己選擇的訪客來來去去。」

倡議組織「全國優質長期護理消費者之聲」(National Consumer Voice for Quality Long-Term Care)最近調查發現，探訪時間限制仍司空見慣，從15分鐘到兩小時不等。一些療養院將探訪時間限制在平日或將探訪限制為每周一兩次，因此，白天有工作的人很難來訪。

倡議者也對聯邦有關療養院如何處理新感染案例的指南有異議；該指南要求大多數探訪應暫停至少14天；部分家庭成員、管理人員和倡議者抱怨，往往只要一兩個確診案例，就會導致全院頻繁封鎖。

紐約奧斯威戈塞內卡山莊園(The Manor at Seneca Hill in Oswego)運營長傑森聖地亞哥(Jason Santiago)說，「我們一直沒辦法有夠長的時間讓訪客來訪。持續隔離造成了沉重損失。我們必須做對居民、對這些家庭來說更合道理的事。」

療養院 紐約 養老院

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