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百萬抽獎沒用 美疫苗接種卡關 一周200萬暴跌至36萬人

編譯陳韻涵／綜合19日電
部分州推動百萬樂透吸引居民接種新冠疫苗的方法，成效不一，有些州反遭遇瓶頸。圖為科州一位居民獲得接種樂透支票。(美聯社)
部分州推動百萬樂透吸引居民接種新冠疫苗的方法，成效不一，有些州反遭遇瓶頸。圖為科州一位居民獲得接種樂透支票。(美聯社)

部分州推動百萬樂透吸引居民接種新冠疫苗的方法，未能挽救持續走跌的疫苗接種率，多州遭遇接種瓶頸。

俄亥俄州上月率先全美推出百萬疫苗樂透後，俄州成人接種率短暫增加兩周，後繼無力；政治新聞網站POLITICO分析聯邦與州數據顯示，跟進俄州宣布疫苗大獎的州，疫苗接種率也沒有大幅增長。

哥倫比亞大學災難準備中心主任雷德勒納(Irwin Redlener)說：「人們不埋單，這些獎勵措施不管用，無論是甜甜圈、汽車或100萬元。」

各州推出疫苗樂透，盼說服未決居民去打疫苗，降低新一波染疫風險。

國慶前70%接種難達標

拜登總統訂下7月4日獨立紀念日前，希望全美70%的18歲以上國民至少打一劑疫苗的目標，看似難以達成；公衛官員警告，傳染力強的Delta變種病毒可能讓全美陷入更大威脅，此變種病毒率先在印度出現病例，占全美病例10%。

密蘇里州韋伯斯特(Webster)過去兩周的Delta確診及住院率增近一倍，該郡公衛官員表示，「看不出情況好轉，除非提高接種率。」

聯邦與州數據顯示，春季疫苗接種率提高後，全美新增確診病例降至一周約1萬5000例，但接種首劑疫苗的人數從4月中的200萬人降至今年創新低的36萬人，其中有25%是上月才獲准接種的12到15歲青少年。

疫苗接種率低迷不振，讓人質疑各州政府提供大麻、酒與現金獎勵成人接種後，成效依然不彰。

俄州州長狄懷恩(Mike Dewine)5月中宣布會有五名成人分別贏得100萬的疫苗樂透之後的10天內，接種率增40%；但四周過後，每日平均接種人數比狄懷恩宣布疫苗樂透時還低，且成人首劑接種率仍低於全美平均。

俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)跟進宣布類似獎勵，但僅收獲東部保守郡的疫苗接種增長成果。

POLITICO分析，整體而言，疫苗獎勵並未阻止疫苗接種率下滑。

緬因州長再提新獎勵法

儘管疫苗樂透成效不彰，仍有州長持續試驗鼓勵人們接種的方法；緬因州州長米爾斯(Janet Mills)16日宣布，每增加一位州民接種，獎金就會多一元，盼藉此推高接種率和獎金。

「若能扭轉接種率的下跌走勢最好，若僅能阻止接種率持續下跌，依然有贏面」；CDC委員會緬因州主任夏哈(Nirav Shah)說：「比較說服人們接種疫苗而省下的社福支出，那就是贏錢的投資。」

疫苗 俄亥俄州 緬因州

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