美贈台疫苗╱台學者：限縮北京趁疫操作兩岸關係

華航貨機貨艙內是美國加碼捐贈台灣250萬劑的莫德納疫苗，美東間19日上午自田納西州曼斐斯機場出發，預計20日下午抵台。(照片來源╱蕭美琴提供)

美國 捐贈台灣 250萬劑疫苗 20日抵台。國際關係學者分析，美國贈台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間，並避免台灣半導體產業受疫情影響。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正晚間指出，美國援助台灣疫苗的時機具特殊意義，一是台灣此際陷入短缺疫苗危機，美國見到台灣政府受到不少責難，而這些責難除了疫苗以外都無法解套，因此加碼、捐贈台灣250萬劑疫苗，解政府的燃眉之急，並減緩民眾對政府的抨擊力道。

黃介正說，美國援台的疫苗雖然比日本疫苗晚抵達，但就數量還有品牌來看，可能提高台灣民眾對美國的感激度。此外，美國援台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間。

不過，黃介正也提醒，一個被病毒弱化的台灣不符美國利益，美國當然會出手，讓台灣不至倒下。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，美國贈台疫苗，顯示美國在台協會(AIT)高度掌握台灣政情及需要，近日密集向華府發布報告，通知華府台灣疫情若不見緩解的政治後果；此外，美國也可能憂心疫情將影響台灣的半導體產業。

丁樹範還指出，中國國家主席習近平成立「應對疫情工作領導小組」，卻僅納入中宣部長及公安部長等，衛生部長不在成員之列，代表習近平有意積極對外鼓吹中國防疫成效，對外大打疫苗外交，這也讓美國必須穩住台灣疫情，避免台灣向北京傾斜。

美國在台協會(AIT)晚間在臉書宣布美國加碼捐贈250萬劑疫苗給台灣貼文，消息一出，兩個小時內有9萬人按讚，更有2萬人分享；在1萬多則留言中，有高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦和台南市長黃偉哲等多位縣市首長和民意代表的感謝。一則留言說：「我決定明天開始連吃美國牛肉一個禮拜。」