美捐贈250萬劑莫德納疫苗20日抵台

美國國務院發言人普萊斯19日推文表示，捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗已經起飛。(取自普萊斯推特)

台灣 苦等疫苗 ，美國 在台協會(AIT)和中華民國總統府19日分別證實，在6月6日美國參議員譚美、蘇利文及昆斯訪台宣布的75萬劑莫德納新冠疫苗之外，美國將再捐贈175萬劑，共250萬劑疫苗給台灣。華航貨運專機已於美東時間19日清晨從田納西州曼斐斯市起飛，駐美代表蕭美琴現場送機，預計台北時間20日晚抵台。

近日台灣本土疫情趨於平穩，但三級警戒持續，19日境內新增127例本土病例、一例境外移入，新增20例死亡。抗疫指揮中心指揮官陳時中表示，19日僅7縣市有新增案例，疫情整體趨勢往下，但現階段疫情依然緊張，希望疫苗順利施打。

美國在台協會19日透過臉書表示，期待20日抵台的250萬劑莫德納疫苗。(圖取自AIT臉書)

台灣疫情警戒 拚8月底1000萬劑疫苗到貨

截至19日，抵台疫苗已有235萬6600劑，20日莫德納疫苗250萬劑抵台，可暫時舒緩台灣疫苗不足的壓力。指揮中心日前表示，疫苗到貨目標為8月底1000萬劑，陳時中在19日於記者會中表示，「我們在努力」。

AIT於19日表示，「此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。」美方資深官員說，能夠迅速交付疫苗，是因為美台雙方專家都解決了行政規範方面的問題，「我們分配或交付這些疫苗，並未附帶政治和經濟條件，捐贈疫苗是為了救命」。

美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗，美東時間19日上午自田納西州曼斐斯機場出發，駐美代表蕭美琴在現場送機。(照片來源╱蕭美琴提供)

美：捐贈無條件 中阻台買疫苗 應受譴責

一名美國政府資深官員19日表示，250萬劑莫德納疫苗19日將送往台北，美國分享疫苗不為獲得好處或爭取讓步，沒有附加條件，唯一目標就是挽救性命，「台灣在爭取疫苗的過程中，面臨不公平挑戰，這次捐贈更形重要」。

這位官員並表示，美國認為，中國基於政治目的企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。這250萬劑援台疫苗，原本計畫經由COVAX轉來，但為爭取時效，由美國起飛直接來台。

華航貨機貨艙內是美國加碼捐贈台灣250萬劑的莫德納疫苗，美東間19日上午自田納西州曼非斯機場出發，預計20日下午抵台。(照片來源╱蕭美琴提供)

蔡英文：感受美國力挺 這是真朋友真進展

蔡英文總統19日晚在臉書表示，這兩周以來，這是真朋友真進展，大家都能感受到美國對台灣的支持。晚間陳時中也表示：「真朋友、真性情，我們這次真的有感受到了」。

台灣購買德國BNT疫苗不力，台灣政府指控原因是北京當局施壓，但中國大陸否認，說台灣可以自由透過上海復星醫藥購買。上海復星取得BNT疫苗大中華地區獨家代理權，拜登政府資深官員說：「中國為了政治目的阻止台灣購買疫苗，我們認為應該譴責」。

美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗，美東時間19日上午自田納西州曼斐斯機場出發，駐美代表蕭美琴等人在現場送機。(照片來源╱蕭美琴提供)

路透：美透過疫苗外交 與中國競爭政治影響力

路透說，美國正透過所謂「疫苗外交」與北京當局競爭地緣政治影響力。譚美、蘇利文及昆斯本月6日訪台時，曾宣布將援台75萬劑新冠疫苗，但未揭示廠牌和交付日期；中國曾多次提議捐贈新冠疫苗給台灣，但台北當局表示擔心中國疫苗安全性。

美國國務院亞太副助卿費德瑋17日說，中國「非常積極地透過捐贈疫苗，誘使更多台灣邦交國轉向」。

台灣正努力讓已訂購的數以百萬計疫苗加速到貨。台灣2350萬人口中，僅約6%接種一劑以上疫苗。路透說，美國捐贈疫苗的時機，正是華府與台北當局合作為晶片等戰略物資創造安全供應鏈時。台灣是重要的晶片製造地，晶片對美國車廠等產業至關重要。

「紐約時報」19日指出，美國大手筆捐贈台灣疫苗，將進一步加劇美中之間的緊張。譚美等上述三位美國參議員本月初訪台，中國官員曾表示惱怒；中國也曾對日本擬捐贈台灣120萬劑AZ疫苗表示不悅。