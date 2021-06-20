美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

250萬劑莫德納19日出發援台，蕭美琴到場送機。(照片來源／蕭美琴提供)

美國 原本承諾提供台灣 75萬劑新冠疫苗 ，如今卻加碼，無條件捐贈250萬劑疫苗給台灣，中華民國總統府發言人張惇涵歸功於總統蔡英文與前線的駐美代表蕭美琴幕後不斷聯繫努力，並說美國和日本做為台灣的真朋友，為台灣開啟了希望之窗。

駐美代表蕭美琴則透露，為了加速取得疫苗，台灣方面多次與美方洽商，最後是以自行派機取貨方式取得，並在19日凌晨2時30分開始交接疫苗。

蕭美琴表示，為了加速取得疫苗，多次與美方洽商，以自行派機取貨的方式辦理。她19日凌晨2時30分開始代表台北在田納西州曼斐斯機場接受捐贈並接收疫苗後，直接由已在機場待命的華航貨機運回。

據瞭解，這架華航波音777貨機原本就執行飛桃園與洛杉磯之間的航班，當天是特別加飛到曼斐斯載運疫苗。

張惇涵在臉書貼文中引用蕭美琴的臉書上所寫的：「在這班往台灣的飛機上有加倍的愛。台灣，要對民主，有加倍的信心」。

張惇涵也說，在美國捐贈行動的背後，是台美零時差的共同努力。美國聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)6日訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗，她還說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。

他表示，此後就有很多人在問，疫苗何時來？其實，在這兩周中，要做的事情非常多，而且環環相扣。台灣、美國和疫苗廠商三方須先準備與確認多項技術文件，接著完成繁瑣的法律簽約程序，後續協調疫苗供應時程，同時也安排美國、台灣兩地的運送倉儲等多項細節。

過程中，蔡英文總統不斷主動向美方爭取，表達台灣跟世界許多國家一樣，都同時面臨疫情挑戰和疫苗供應不穩定的狀況，台灣亟需更多的疫苗，台灣需要民主夥伴更大的支持力量。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日推文表示，捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗已經起飛。(取自普萊斯推特)

張惇涵說，過去兩周，美國政府跟駐美代表處可說是日以繼夜，不分平日假日共同努力，大家都希望讓疫苗早一天抵達台灣。台灣跟華府雖然有12小時時差，但台美之間的聯繫是零時差。

他透露，時常在台灣的凌晨、美國的傍晚，蔡英文會與蕭美琴通電話；甚至常常在台灣的深夜，總統也會打電話給蕭美琴，討論當日的工作內容、直接下達指令，緊盯每一項工作進度。

在台灣的外交部夥伴們，也和AIT以及華府不眠不休地聯繫協調、確認訊息、確保一切順利。國安和外交團隊的幕僚更頻繁聯繫，交換每天的工作進度。

而美國政府最終決定，把捐贈台灣的疫苗數量從75萬劑大幅提升到250萬劑。這當中，有外交團隊的努力，有台僑的奔走，有美國國會和各界跨黨派的力挺。

張惇涵說，最關鍵的，是拜登總統跟美國政府對台灣的大力支持。對於所有支持台灣的朋友，政府都深深感謝，更誠摯感謝拜登所帶領的美國政府。