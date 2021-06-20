美贈台疫苗╱AIT：展現承諾 蔡英文：真朋友真進展

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼斐斯市起飛，預計20日抵達台灣。（圖╱取自蕭美琴臉書)

美國 在台協會(AIT)19表示，20日將有250萬劑莫德納新冠疫苗 抵台，「這批疫苗捐贈展現了美國對台灣 的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子」。蔡英文總統19日晚在臉書表示，這兩周以來，這是真朋友真進展，大家都能感受到美國對台灣的支持。

台北駐美代表蕭美琴在美東時間19日凌晨2時半於田納西州曼斐斯機場，代表台灣政府接收這批疫苗，這批疫苗預計20日傍晚抵達台灣。

美國國務院發言人普萊斯在推特分享蕭美琴和美方代表送機照片，並表示美國捐贈的疫苗正在送往台灣，國務院以支持拜登總統協助全球擊退新冠病毒的承諾為傲。

美國機場人員將印有美國國旗的疫苗包裝搬運上飛機，美方表示這是拜登政府的承諾。(圖／蕭美琴提供)

這名資深官員表示，美國對台灣的疫苗捐贈展現雙邊密切和深化的關係，以及這段夥伴關係對美國的重要性。

AIT於19日晚間在臉書表示，AIT期待20日即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，這批疫苗由美國政府捐助，數量包含6月6日美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。

蔡英文在臉書發文指出，要感謝美國總統拜登領導的美國政府，對台灣人民的大力支持，來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖。台灣和理念相近的國家，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，將會繼續秉持共同的理念，攜手合作。

本報系獲悉，美國捐贈給台灣莫德納疫苗，由華航波音777載運，航班編號為CI5169。按照規畫，先飛到田納西州曼斐斯載疫苗，再往洛杉磯加油，台北時間20日下午5時5分抵達桃園機場。據悉，台灣衛福部長陳時中會親自至桃機督導卸載及後送作業。