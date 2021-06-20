我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

美贈台疫苗╱AIT：展現承諾 蔡英文：真朋友真進展

記者徐偉真、蔡晉宇、張文馨╱連線報導
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼斐斯市起飛，預計20日抵達台灣。（圖╱取自蕭美琴臉書)
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼斐斯市起飛，預計20日抵達台灣。（圖╱取自蕭美琴臉書)

美國在台協會(AIT)19表示，20日將有250萬劑莫德納新冠疫苗抵台，「這批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子」。蔡英文總統19日晚在臉書表示，這兩周以來，這是真朋友真進展，大家都能感受到美國對台灣的支持。

台北駐美代表蕭美琴在美東時間19日凌晨2時半於田納西州曼斐斯機場，代表台灣政府接收這批疫苗，這批疫苗預計20日傍晚抵達台灣。

美國國務院發言人普萊斯在推特分享蕭美琴和美方代表送機照片，並表示美國捐贈的疫苗正在送往台灣，國務院以支持拜登總統協助全球擊退新冠病毒的承諾為傲。

美國機場人員將印有美國國旗的疫苗包裝搬運上飛機，美方表示這是拜登政府的承諾。(圖...
美國機場人員將印有美國國旗的疫苗包裝搬運上飛機，美方表示這是拜登政府的承諾。(圖／蕭美琴提供)

這名資深官員表示，美國對台灣的疫苗捐贈展現雙邊密切和深化的關係，以及這段夥伴關係對美國的重要性。

AIT於19日晚間在臉書表示，AIT期待20日即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，這批疫苗由美國政府捐助，數量包含6月6日美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。

蔡英文在臉書發文指出，要感謝美國總統拜登領導的美國政府，對台灣人民的大力支持，來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖。台灣和理念相近的國家，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，將會繼續秉持共同的理念，攜手合作。

本報系獲悉，美國捐贈給台灣莫德納疫苗，由華航波音777載運，航班編號為CI5169。按照規畫，先飛到田納西州曼斐斯載疫苗，再往洛杉磯加油，台北時間20日下午5時5分抵達桃園機場。據悉，台灣衛福部長陳時中會親自至桃機督導卸載及後送作業。

美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗，美東時間19日上午自田納西州曼斐斯機場出發，駐...
美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗，美東時間19日上午自田納西州曼斐斯機場出發，駐美代表蕭美琴在現場送機。(照片來源／蕭美琴提供)

美國 台灣 疫苗

上一則

百萬抽獎沒用 美疫苗接種卡關 一周200萬暴跌至36萬人

下一則

美捐贈250萬劑莫德納疫苗20日抵台

延伸閱讀

蔡英文感謝美贈疫苗增至250萬劑 籲杜絕謠言鼓勵施打

蔡英文感謝美贈疫苗增至250萬劑 籲杜絕謠言鼓勵施打
圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
蕭美琴：為加速取得疫苗 台灣自行取貨

蕭美琴：為加速取得疫苗 台灣自行取貨

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

2021-06-19 03:00
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高