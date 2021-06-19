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疫情期間持續工作 老師壓力最大

記者顏伶如／綜合報導
紐約州一所學校，學前班小孩在課堂上舉手。(美聯社)
紐約州一所學校，學前班小孩在課堂上舉手。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，疫情期間仍然持續上班的各行各業當中，由於工作而承受壓力、陷入憂鬱的狀況，老師比例最高；除了老師為了遠距上課必須探究原本不熟悉科技領域，還要設法在網路上課時鼓勵學生參與外，老師為學生網路授課的同一時間，仍得擔心日後恢復到校上課的健康風險。

「全國教育協會」(National Education Association)與「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)委託智庫「蘭德公司」(Rand Corp)，今年1月問卷調查全美公立學校教師調查結果顯示，78%受訪老師指出，疫情期間出現工作相關的壓力，相較之下，從事其他行業的成年人當中，僅有40%在疫情期間出現工作相關壓力。

調查結果也顯示，老師在疫情期間因為工作壓力過大，每四位老師當中就有一人萌生辭意，打算在2020至2021學年度結束之後離職。

最常讓老師出現工作壓力的單一因素則是複合式教學(Hybrid teaching)狀況不斷，老師必須一邊為遠距上課的學生教授網課，還要兼顧已經返回教室上課的學生。

擁有26年教學經驗的邁阿密珊瑚礁高中(Coral Reef Senior High School)資深老師史蒂芬尼‧伍利-賴瑞拉(Stephanie Woolley-Larrera)便說：「對於那些根本不想參與的學生，我真的無能為力。」

她也說，某些學生家裡因為疫情發生變故，但身為老師想要給予支持安慰，卻受到環境限制而愛莫能助。

伍利-賴瑞拉表示，許多學生家裡都發生很多事情，但老師卻不知道應該如何處理，不曾接受相關問題的專業訓練，「教育機關主管告訴我們，要把心理健康擺在第一優先，可是我們到底該怎麼去做呢？」

這項研究顯示，老師工作壓力的重要來源，包括擔心個人以及家人染疫風險。

一名老師受訪時說，必須經常提醒青少年學生把口罩戴好，對於拒絕配合戴口罩規定的學生，學校則缺乏有效的懲罰規定。

洛杉磯公立學校教師艾米莉‧卡尼拉(Emmely Canela)說，複合式教學的關係，一邊遠距上課一邊在教室上課，工作量增加一倍，為實體教室上課備課的教材無法適用於遠距教學，同一堂課等於要備課兩次。

她說，雖然已經完成疫苗接種，與學生面對面互動時仍然不放心，因為害怕給病毒帶回家傳染給家人。

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