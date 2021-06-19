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CDC主任：Delta變種恐成美國主流病毒

編譯郭宣含／綜合18日電
CDC主任瓦倫斯基18日警告，高傳染度的Delta變種病毒，恐將成為美國主要的新冠病毒株。(路透)
CDC主任瓦倫斯基18日警告，高傳染度的Delta變種病毒，恐將成為美國主要的新冠病毒株。(路透)

世界衛生組織(WHO)首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)18日表示，最先在印度發現的Delta變種病毒即將變成全球主流病毒株；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)同日也對美國做出相同預測，並敦促美國人盡快接種新冠疫苗，就可免除病毒威脅。

斯瓦米納坦在日內瓦總部記者會表示，Delta變種病毒具高度傳播力，即將變成全球主流病毒；研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。

斯瓦米納坦表示，全球疫情因為這些變種病毒傳播而持續變化。

WHO在16日表示，Delta病毒已在逾80國傳開並持續在全球擴散，同時不斷突變；根據CDC數據，目前該病毒株在全美所有新增病例的占比從上周6%增加至本周10%。

瓦倫斯基18日呼籲美國人接種新冠疫苗，她預期Delta病毒將成為美國主流新冠病毒株。

瓦倫斯基在美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)中指出：「就高度傳染力與我們的疫苗計畫而言，Delta病毒相當令人擔心。」

但她也說，「如果你接種疫苗，就能免於Delta病毒。」

英國近期數據顯示，Delta病毒株已超越去年秋季最新在英國發現的Alpha病毒株，成為主要病毒株；目前Delta病毒株占英國逾60%的新增病例。

世衛5月宣布將Delta病毒株列為「需關注變種病毒」(variant of concern)；根據世衛說明，一旦變種病毒具有更高傳染力、致命性更高，而且對於現有疫苗與療方更具抗性，就會被列為「需關注」病毒。

世衛官員16日表示，多則報告指出Delta病毒株引發更嚴重症狀，但尚須更多研究才能證實該論點；不過仍有諸多跡象顯示，Delta病毒株可能造成有別於其他變種病毒的症狀。

斯瓦米納坦18日指出，科學家仍需有更多Delta病毒株的數據，包括其對疫苗效力的影響。

英國公共健康機構「英格蘭公眾健康」(Public Health England)14日一項分析發現，輝瑞或AZ新冠疫苗能有效避免Delta染疫者住院。

變種病毒 疫苗 美國

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