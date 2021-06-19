美聯社民調：雖仍擔憂 逾5成民眾重回疫前生活

儘管對防疫限制過早取消表示憂心，但許多美國人已恢復新冠疫情前的活動；圖為在紐約市洛克菲勒中心，完全接種疫苗的粉絲在排隊參加NBC電視台的「今日秀」錄影。(路透)

美聯社公共事務研究中心18日公布的民調顯示，約54%的美國人因為疫情 趨緩，已重回疫情前的生活模式，而仍然「非常擔心」疫情狀況而不願重回疫情前生活的人只占全體受訪者的21%，是自疫情爆發以來的新低。

而針對解封的速度，34%受訪民眾認為解封腳步過快，27%則認為不夠快；比較兩項數據結果發現，即使民眾仍對疫情有所擔憂，但已漸漸重回疫前生活。

自疫情爆發以來，各州紛紛祭出嚴格的封鎖令，不只不能外出從事娛樂活動，連日常用品的採買都受到限制；田納西州民眾安德莉．莫蘭(Andrea Moran)表示，疫情爆發後就取消了原本預計去佛州探親的機票，至今一年沒有出遠門。

不過她說，現在外在環境已較過去安全，因此去北卡羅來納州訪友；她說：「封鎖這麼久後總算能出遠門，讓我感到有點不真實，不過我很開心我和孩子們都可以回歸部分正常的生活。」

除了外出訪友、購物等「正常生活」的行程外，現在不戴口罩 的人也愈來愈多；去年2月時，約有65%的受訪者表示只要離開家門就會戴上口罩，但由於聯邦疾病防治中心(CDC)宣布已完成接種的人不需戴口罩，因此今年同一數據已下降至37%。

而要使生活完全回歸正常的唯一方法，就是接種疫苗 ；CDC最新的數據顯示，目前全美53%的民眾已接種至少第一劑，雖然距離拜登總統「國慶日前達七成接種率」的政策目標仍有一段距離，但因為剩下未接種的民眾對疫苗的態度堅定，接種率要再進一步提升並不容易。

同一份民調顯示，目前未接種疫苗的人中，只有7%的人說他們一定會接種、15%的人說可能會接種；但堅定拒打疫苗的受訪者卻高達46%、可能不施打疫苗的也有29%，因此最終疫苗接種率可能落在六至七成間。

調查顯示，年輕人、大學學歷以下、白人基督徒、鄉村地區居民及共和黨支持者是拒打疫苗態度最堅定的幾個群體。