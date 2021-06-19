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美加關邊界延至7.21 鬆綁壓力漸增

編譯盧炯燊／綜合18日電
加拿大18日宣布延長美加之間非必要旅行禁令至7月21日，圖為千島大橋的美加邊境。(路透)
加拿大18日宣布延長美加之間非必要旅行禁令至7月21日，圖為千島大橋的美加邊境。(路透)

因新冠疫情大流行，美加邊界自去年3月起關閉，禁止非必要旅行，期間多次延長，現在又延長至7月21日，但有關決定加劇了原來已經不滿的情緒。

繼續封關決定主要出於加拿大方面，由於缺乏明確、詳細的重新開放計畫，美加兩國政府正面臨著愈來愈大的壓力。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)18日向媒體表示，繼續封閉邊界一個月，是因為加國民眾仍未達到接種第二劑疫苗的所需門檻，即使完成接種兩劑的人，仍有可能傳染新冠病毒。

他重申加拿大的疫苗接種目標是，最少75%的人口接種第一劑，20%的人口完成接種兩劑。

然而繼續封關決定，即時引起兩國不少政商界人士抨擊及反對。

紐約州民主黨籍國會眾議員、國會北部邊境黨團共同主席希金斯(Brian Higgins)即在推特貼文抨擊；他與密西根州共和黨籍國會眾議員休曾格(Bill Huizenga)都是推動放寬邊境措施的主要力量，他們在聯合聲明中抨擊兩國政府這項決定，影響了數以百萬人；又說既然有了短時間內研製疫苗及高接種率的奇蹟，兩國政府仍不放寬邊境限制是不可接受的。

加拿大商業委員會主席希德(Goldy Hyder)在聲明說，加拿大人需要一個明確的計畫，安全重開邊境，讓朋友家人可以團聚，商家歡迎遊客回來。

也有人認為，加拿大要求繼續封關，是決策者基於政治考量而非科學的根據。

加拿大疫情最嚴重的安大略省省長福特(Doug Ford)一直抨擊聯邦政府沒有實行最嚴厲的封關措施，仍讓空中往來繼續，國民及永久居民仍可經陸路從美國入境，使安省成為疫情重災區。

不過，最新民意調查顯示，許多加拿大人希望邊境限制措施一直持續到夏末。

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