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1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

美打疫苗逾3億 國慶難達標…過去兩周增長不到1%

記者張文馨／華盛頓報導
接種疫苗的人數大幅度減少，未接種者的意願不高，圖為佛羅里達州邁阿密市一個門可羅雀的疫苗站。(歐新社)
接種疫苗的人數大幅度減少，未接種者的意願不高，圖為佛羅里達州邁阿密市一個門可羅雀的疫苗站。(歐新社)

白宮18日公布，全美在150天內已施打超過三億劑新冠疫苗；不過，美國人接種疫苗的動能轉弱，路透報導，過去兩周接種率增加不到1個百分點，目前有65.1%全美成人至少接種一劑，拜登總統設下的「國慶日(7月4日)七成成人完成部分接種」目標，恐將落空。

18日為聯邦政府首次過「六月節(Juneteenth)」假日，拜登仍在白宮發表新冠疫情談話，呼籲國人不要鬆懈，盡速完成接種。

源自印度的Delta變種病毒來勢洶洶；拜登也敦促還沒接種疫苗的國人「立刻動起來」，因為保護自己免受變種病毒感染的上上之策，就是完成新冠疫苗接種。

拜登說，在疫苗接種率高的地區，新冠死亡人數和住院數大幅下降，但國內有些地方還在上升。

路透報導，按照目前速度，美國在兩周後國慶日到來前，恐無法完成拜登設下七成成人至少接種一劑的目標。

依照白宮18日發布的成果清單，全美在150天內施打超過3億劑疫苗，超過1.75億名美國人(65.1%)至少接種一劑，55%成人完成接種；以各州來看，華府和15州已完成拜登設定的七成成人部分接種目標；華府與26州有過半成人已完成接種。

路透報導，目前65.1%成人至少接種第一劑，但疫苗施打率在過去兩周內成長不到1個百分點；若要在兩周內達到七成，施打率還得翻倍。

拜登本月初宣布「六月行動月」計畫，推行藥局延長營業、讓非裔髮廊成為疫苗施打點，提供打疫苗免費托兒服務，並宣傳七成達標送啤酒的「打一針、喝一杯」活動，鼓勵民眾接種；副總統賀錦麗(Kamala Harris)與第一夫人吉兒(Jill Biden)分頭展開全國旅行推廣打疫苗，鎖定接種率偏低的南部和中西部。

賀錦麗18日造訪喬治亞州亞特蘭大埃比尼澤浸信會教堂(Ebenezer Baptist Church)，非裔民權領袖金恩(Martin Luther King Jr.)博士和他的父親都曾在此講道；如今，這裡也成了疫苗接種站。

公衛專家已示警，在印度發現的Delta變種病毒，可能在三到四周內成為美國的主流病毒株，在今年秋天席捲全國，讓拜登政府應對疫情擴散全面戒備。

拜登18日表示，上個月的全國疫苗接種中，有色人種占了一半以上，縮小疫苗普及率的種族差距，就能挽救更多生命。

美國因新冠死亡人數17日超過60萬人，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)截至18日17時統計，美國新冠確診者逾3351萬人，死亡人數60萬1239人；全球約1億7758萬人確診，死亡人數384萬5051人。

副總統賀錦麗18日在亞特蘭大鼓勵尚未接種新冠疫苗的民眾盡快接種。(Getty I...
副總統賀錦麗18日在亞特蘭大鼓勵尚未接種新冠疫苗的民眾盡快接種。(Getty Images)
美國疫苗接種在150天內達到3億劑里程碑，絕大多數防疫限制已解除；圖為在紐約市曼...
美國疫苗接種在150天內達到3億劑里程碑，絕大多數防疫限制已解除；圖為在紐約市曼哈頓哈德遜廣場的Western Hemisphere的天台，大批女性集體練瑜伽。(Getty Images)
拜登總統18日宣布美國民眾在過去150天內已接種3億劑新冠疫苗，染疫死亡人數減少...
拜登總統18日宣布美國民眾在過去150天內已接種3億劑新冠疫苗，染疫死亡人數減少了90%。(歐新社)

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