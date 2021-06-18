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最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

記者羅曉媛／華盛頓報導
疫情期間至少3100萬民眾經由歐記健保獲得醫療保險。圖為邁阿密市一處辦理健保的辦公室。(Getty Images)
疫情期間至少3100萬民眾經由歐記健保獲得醫療保險。圖為邁阿密市一處辦理健保的辦公室。(Getty Images)

最高法院17日以7比2的表決結果，駁回由共和黨「紅州」發起的推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act，又稱歐記健保)的訴訟，意味著這項為數千萬基礎病患者提供醫療保護的法案得以保存；拜登總統肯定最高法院的裁決稱，「這是美國人民的一大勝利，歐記健保將一直存在。」

共和黨先後在2012年和2015年提出類似挑戰，均已失敗告終，這次也不例外；最高法院這項裁決，也普遍被視為是拜登總統執政的重大勝利。

保守派大法官 4人支持保留

此次裁定只有保守派大法官艾里托(Samuel Alito)和戈薩奇(Neil M Gorsuch)投了反對票，其餘七位大法官均支持保留歐記健保，其中包括保守派大法官羅伯茲(John Roberts)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh) 以及曾批評歐記健保的巴瑞特(Amy Coney Barrett)。

該訴訟是由德州領銜的18個紅州發起，焦點在於歐記健保對不買健保的罰款是否違憲；挑戰者稱，前總統川普在2017年稅改時取消了該罰款，而沒了罰款，歐記健保就失去了憲法立足點，要求裁定該法無效。

但最高法院表示，這些州並沒有合法立場提出挑戰。

大法官布萊爾(Stephen Breyer)在代表多數意見的裁定書中寫道，「我們尚未討論到歐記健保的合法性(validity)問題，但德州等其他原告缺乏必要立場提出這項挑戰。」

疫期提廢除健保 訴訟難立足

歐記健保雖有爭議，但也因擴大對貧困群體的醫療補助，並讓低收入家庭得以買到更平價的私營健保而受到讚揚；衛生專家表示，歐記健保尤其為那些在疫情期間失去工作、進而失去醫保的群體提供了關鍵後備方案。

美國因新冠疫情遭受最嚴峻公衛危機，此時要求廢除可負擔健保也顯得不合時宜，相當於在疫情期間危及3000多萬美國人的健康保險；因此，即便是早年反對歐記健保的共和黨國會議員，也對該訴訟持保留態度。

歐記健保的推手、前總統歐巴馬17日發表聲明指出，最高法院的決定重申了長久以來的事實，「歐記健保將繼續存在。」

他說，全民健保的原則得以建立，目前有3100萬人因為這項法律獲得健保，還有成百上千萬的基礎病患者，早前被拒保或支付高昂費用，也因此有了健保。

拜登總統早前表示要在歐記健保的基礎上為更多美國人提供醫保，歐巴馬也藉此機會為其主張動員；他說，現在美國需要在此該法案的基礎上繼續加強、拓寬， 這也是拜登總統在「美國救援法案」所做的，給更多家庭帶來他們應得的平靜，也因為拜登延長了登記日到8月15日，任何需要健保的人都可到healthcare.gov登記。

去年11月民眾聚集最高法院前集會，要求保留歐記健保。(Getty Images)
去年11月民眾聚集最高法院前集會，要求保留歐記健保。(Getty Images)
去年11月民眾聚集最高法院前集會，要求保留歐記健保。(路透)
去年11月民眾聚集最高法院前集會，要求保留歐記健保。(路透)

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