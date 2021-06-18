中製設備趕出美國網路…FCC隱蔽清單 禁買華為中興

FCC17日投票，一致決定要研究方案，禁止美國企業購買有致國家安全於危險的通訊設備，中國公司華為、中興通訊皆列名。（路透）

聯邦通訊委員會(FCC)17日投票，一致決定要研究方案，禁止美國 企業購買有致國家安全於危險的通訊設備；FCC設有「隱蔽清單」(covered list)，原本授權可購買但目前視為有害國安的通訊設備予以取消，中國公司華為、中興通訊皆列名，此舉等於把中製設備趕出美國通訊網路。

FCC的票決獲得兩黨聯邦參議員團體稱讚；他們5月在共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)、民主黨參議員馬基(Ed Markey)帶頭下提出法案，內容跟FCC 17日投票吻合；此外，眾院由民主黨聯邦眾議員艾姝(Anna Eshoo)跟共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)聯合具名，本周也提出類似法案。

國會議員發表聯合聲明說，「我們讚許FCC的票決，讓國家安全列居首位，排除包藏禍心的中國設備，不讓其混入美國網路。」

研議中的法案另指揮FCC對外澄清，不再審核或批准使用被視為威脅的應用軟體；凡列在隱蔽清單的公司，無論有無聯邦資金注入，都不准在美進一步整合或出售。

除了華為及中興，海能達通信(Hytera Communications)、杭州海康威視數位技術股份有限公司(Hangzhou Hikvision Digital Technology Company)及浙江大華技術股份有限公司(Dahua Technology)都列居FCC的隱蔽清單。

此外，路透17日報導，拜登6月9日簽署的行政命令，取代前總統川普2020年查禁抖音、騰訊控有的微信 等軟體的命令，旨在保護國人敏感資訊，強迫抖音、微信等中資手機應用程式(App )若要在美國市場混下去，必須強化措施保護個人隱私；另外，商務部仍可向此類蒐集個人資訊的App公司祭出傳票，再與其磋商於美國的用途，不然就徹底禁掉那些App。

拜登的新行政命令因司法框架更強大，比起川普最後下的命令，可能搜捕到更多App；美方將針對哪些App採取行動，要由商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)決定。

商務部發言人表示，假如雷蒙多判定某App風險大到無法接受，她有「權限直接通知各造」，或在政府每日官方刊物「聯邦公報」(Federal Register)上發布相關資訊。

中國App最可能成為商務部的目標；消息人士指出，川普政府卸任前最後一個月鎖定的微信、抖音等八個App，再遭拜登團隊審核，實順理成章。

川普瞄準想打的有螞蟻集團的支付寶、微信支付、騰訊控股的QQ錢包、QQ即時通、掃描全能王(CamScanner)、茄子快傳(SHAREit)、阿里巴巴集團旗下UC瀏覽器的VMate，北京金山軟體公司的WPS Office辦公室軟體。