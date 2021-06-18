吃不消！藥價賽通膨 2020年處方藥翻漲一倍

過去一年處方藥價增加一倍，超過通膨。圖為猶他州普羅沃一藥店員工展示一瓶處方藥。(Getty Images)

琳恩‧史卡福托(Lynn Scarfuto)2012年確診罹患慢性淋巴細胞性白血病，手術後不僅要接受化療，還得口服血癌標靶藥「億珂」(Imbruvica)，每月要價逾1萬4000元。

史卡福托有聯邦醫療保險 (Medicare)，但要不是有「病人支持網路基金會」(Patient Access Network Foundation)和紐約州 的「長者配藥保險負擔計畫」(Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage Program)的支持，她恐怕無法負擔昂貴的藥物費用。

眾院監督暨改革委員會(HORC)上月公布的報告指出，億珂的價格自2013年來飛漲82%。

史卡福托是美國 許多長者難以負擔昂貴處方藥的縮影，許多長者廣泛使用原開發廠品牌(Brand-name)處方藥，這些人的藥物年度漲價負擔在2016年到2020年間最少，為2.9%；但美國中老年人協會(AARP)報告指出，即便漲幅僅2.9%，也超過全美整體通膨率1.3%的一倍。

AARP公共政策研究所(Public Policy Institute)健康照護費用與取得部門主任、研究共同作者麗‧波維斯(Leigh Purvis)說：「我們真的很擔心，許多人無法負擔需要的藥物。」

該研究所的「Rx價格觀察報告」(Rx Price Watch Report)顯示，保險磋商的260種品牌處方藥價格都漲價，自2006年起，年增幅都高於通膨。

報告指出，去年單一品牌藥每月開銷至少6600元，美國長者平均每月服用4.7種處方藥；若藥價漲幅不超過通膨，同樣的處方藥可能是2900元，相差3700元。

柏維斯說：「這對收入固定的人來說，影響很大。 」

若現行趨勢持續，消費者可預期醫療費用繼續成長，包括更高的自付額、保費，以及藥費。

報告指出，藥價變貴也會耗盡納稅人挹注的聯邦醫療保險等計畫。

藥價調漲對史卡福托等病患而言，首當其衝。

「如果這些藥物僅針對這些特定群體，收費1萬4000元的意義何在？」退休護士史卡福托說：「這讓人們必須承擔在食物、生活與藥物之間抉擇的後果。」