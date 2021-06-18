「史詩三部曲」 歐記保衛戰結束 全民健保戰開打

歐記健保生存保衛戰一結束，民主、共和兩黨有關全民健保的戰役便開打。圖為芝加哥一名護士戴著支持全民健保的口罩。(美聯社)

「可負擔健保法」(ACA，也稱歐記健保 )17日第三度通過最高法院挑戰，艾里托(Samuel Alito)大法官在反對意見中將這些挑戰形容為「史詩三部曲」，顯見過程艱辛；紐約時報分析指出，歷經多年痛苦政治對峙後，「歐記健保生存保衛戰」結束了，兩黨接下來的戰役是「如何實現全民健保」。

但是，實現全民健保的作法複雜，潛在成本高，也將面臨政策權衡兩難及業界反對風險。

2010年推出的歐記健保，是前總統歐巴馬執政八年最重要的政治遺產，也是美國幾十年醫療保險範圍最大幅度擴張，該法獲大多數民眾支持，民主黨 人現在從捍衛法案轉為擴大其福祉。

共和黨人近十年來，不斷以「結束歐記健保」做為競選政見，現在卻不再是共和黨焦點，也不再是會讓選民激動的話題。

前總統川普任內威脅要廢除此法，但主政四年並沒有提出替代法案；參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell) 2019年已表示，無意在下屆總統大選前重新審視該法律，2020年共和黨全國代表大會上，也沒有任何當選官員提到歐記健保。

眼看共和黨廢除歐記健保的力道大減，民主黨不斷防禦和反擊法律挑戰的時期似乎結束了；十年來，民主黨第一次有了機會推動「建立全民健康保險體系」。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra) 說：「反對健保者已被三振出局，現在我們知道可以存續，可以開始建設了。」貝西拉曾任加州檢察長，過去與其他民主黨主政州，一直在捍衛歐記健保。

民主黨最近擴大健保補貼，獲黨內廣泛支持；民主黨1月通過紓困計畫，將注入340億元讓幾乎所有購買健保計畫的國人都能負擔得起，但這項變化將於2022年底到期；即使政策在國會獲廣泛支持，反對者也可能因擔心政府加大干預和國庫收入損失，全力遊說推翻；「消除意外醫療帳單」提案即是一例，它得到兩黨支持，業界卻大力反對。

許多進步派人士的後歐記健保夢想「全民聯邦醫療保險 」(Medicare-for-all)，也在繼續造成黨派分裂；此政策面臨醫院、醫生和保險公司強烈反對，已有倡議團體反對政府進一步參與醫療保險。

紐時指出，歐記健保仍存在嚴重漏洞，但呼籲結束歐記健保的政治聲浪，越來越小。

2012年，幾乎所有共和黨要員都對最高法院支持該法核心的裁決表示失望或憤怒，17日卻沒什麼人置評，更無人再呼籲廢除歐記健保。