美準印太助理部長：有效對中競爭、確保台威懾力量

美國國防部印太事務助理部長被提名人瑞特納（Ely Ratner，左二）16日出席聯邦參議院軍事委員會任命聽證會。華盛頓記者張文馨／攝影

美國 國防部印太事務助理部長被提名人瑞特納（Ely Ratner）16日出席聯邦參議院軍事委員會任命聽證會表示，使美國能更有效與中國 競爭，是他首要政策目標；他將與國會合作落實「太平洋威懾倡議」，也會確保履行美國在台灣關係法 下的承諾。

瑞特納表示，最近解放軍在台灣附近活動增加，誤判風險也隨之提高，他將確保美台防務合作與中國構成的威脅相稱。

影片來源：聯合新聞網

瑞特納表示，中國透過外交、訊息、軍事與社會經濟等工具削弱台灣安全，不僅破壞穩定，且表明中國可能不再願意以和平方式解決與台灣的分歧，美國必須保持警惕，維持在該區域的威懾力量，他也將持續關注台海情勢。

瑞特納領導國防部中國任務小組，甫完成對中政策建議；美國總統拜登就提名瑞特納出任印太事務助理部長，未來他將是對中政策重要執行者。

瑞特納表示，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）強調美國的威嚇力量，與中國的軍事衝突並非全然不可避免；美國應尋求對陸的國防關係，以發展危機處理溝通管道，和降低風險的機制。

有國會議員關切中國威脅區域穩定與美國利益，瑞特納表示，盟友關係是美國在印太地區的基礎，這是陸方沒有的，是美國的重要優勢；美國一直與盟友保持聯繫，深化協同工作能力、發展聯合技術，並針對潛在的突發事件展開溝通。

談到中國的侵略性網路行動，瑞特納說，美國仍保有包括攻擊在內的完整能力，以迫使中方在採取行動時重新計算成本與效益。

瑞特納說，將持續維護基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，據此提供台灣軍售，確保台灣有足夠可信的威懾力量，也會持續推動與台灣的防務合作，鼓勵發展不對稱作戰能力；並指蔡英文總統帶領台灣國防方向正確。

「中方對台灣越來越多的脅迫行動，造成真切的憂慮」，瑞特納表示，若美國缺乏足夠的威懾力道，中方就有可能採取侵略行動以滿足其政治目標。

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）詢問瑞特納偏好「施加成本的威懾」或「拒止（denial）威懾」，瑞特納表示，拒止威懾更適用於台海，前者是當中國侵略台灣，美國在其他地區或方面對中施壓，他認為解決之道是確保中方根本無法如願。

瑞特納說，印太地區是國防部優先戰區，將投資包括台灣在內的區域盟友夥伴網絡，持續追求自由開放印太地區；他也會支持北韓政策，強調對日韓的盟友承諾，包括維持朝鮮半島和平穩定。

他表示，若出任助理部長，將支持發展新的作戰概念、軍力部署、強化力量以避免和抵禦下一世代衝突；他也將與國會合作落實太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）。

國會通過的2021財年的國防授權法（NDAA）要求國防部落實「太平洋威懾倡議」，強化美國在印太區域防務與結盟，旨在向包括中國在內的潛在對手發出強烈訊號，美國將堅定捍衛在該區的利益。