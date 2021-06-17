拜普面對面交手 拜登：普亭最不想看到新冷戰

拜登總統(右)16日在瑞士日內瓦湖別墅與俄羅斯總統普亭(左)舉行峰會。圖為兩人在會談前握手。(Getty Images)

數位間諜、人權問題看法迥異

拜登 總統與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)16日在日內瓦舉行美俄峰會，討論到過去幾個月甚至幾年以來的兩國關係問題癥結，包括俄國網路駭客攻擊、莫斯科打壓支持民主的異議人士及威脅北約軍事聯盟等；拜登在會後記者會上表示，美俄之間對數位間諜、人權問題的看法南轅北轍，但遵守基本規則是底線，普亭「現在最不想要的就是一場新冷戰。」

拜登表示，他不是為對抗俄羅斯，而是從美國 民眾角度出發；美俄關係無關信任，而是自身利益，以及確認自身利益；至於俄羅斯接下來怎麼做，就靜觀其變。

兩國同意恢復互派大使

這場高峰會議歷時近四小時結束後，普亭和拜登各自舉行記者會；普亭表示，兩國已同意恢復在華府、莫斯科互派大使；今日美國報(USA Today)指出，此舉顯示美俄兩國都設法透過具體措施，降低關係緊張。

紐約時報分析，雙方在會中均做出一連串態度客氣但立場堅定的陳述，相互指責導致國際紛擾。

拜登則在記者會上對媒體表示：「底線就是我對普亭說，我們需要建立某些彼此都能遵守的基本規則。」

「面對面是很重要的，對於我希望溝通的事情才不會出現錯誤或誤解。」拜登並指出，「我完成了我來這邊的目的。」

俄拒為美企業遭駭扛責

普亭表示，參加這次峰會的美俄代表團之間並無敵意，會議當中對於某些議題的討論則是「有建設性的」；他舉例說，與拜登達成協議，兩國將開始協商修訂新戰略武器裁減條約(New START)，也將共同討論網路安全問題，但俄方拒絕為美國企業遭到駭客以勒贖軟體攻擊承擔責任。

拜登在記者會上，對美國與歐洲恢復聯盟關係表示審慎樂觀，並表示已讓普亭明白，對於任何可能被解讀為違反美國利益的行動，都要更加小心，「他現在最不希望看到的就是冷戰。」

他表示，俄羅斯經濟不斷走下坡，普亭是苦苦掙扎中的領導人，擔心著中國在邊境地帶逐漸壯大，越來越有侵略性。

拜登列16項網路戰禁區

拜登說，在會中交給普亭16項不可網路攻擊的「重大基礎建設」清單，清楚告知倘若任何一項受到攻擊，美國將透過網路以牙還牙。

普亭則否認美國企業遭受駭客攻擊與俄羅斯有關，在會後記者會上也說美國才應該為大規模網路惡意抹黑宣傳負責。對於俄羅斯人權問題、俄羅斯入侵烏克蘭等，普亭也都拒絕承擔責任。

紐時報導，普亭明確表達俄羅斯雖然有意願改善與美國之間的雙邊關係，但並不會改變行為；這場峰會結束後，美俄之間長期存在的歧見是否已經解決，目前仍無法得知，拜登也說許多項目接下來將交給資深官員組成的工作小組負責，在6個月至12個月之內提出報告。