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能信任普亭？拜登「點頭」引爭議 失控怒罵記者

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統16日在與俄羅斯總統普亭會談後舉行記者會表示，他不反俄羅斯，但重視人權。(路透 )
拜登總統16日在與俄羅斯總統普亭會談後舉行記者會表示，他不反俄羅斯，但重視人權。(路透 )

拜登總統與俄羅斯總統普亭16日在瑞士日內瓦峰會的合照起手式與會後拜登記者會，對美國媒體來說，充斥了混亂、吼叫與疑惑；拜登甚至在記者會結束前，與有線電視新聞網(CNN)記者柯林斯(Kaitlan Collins)對嗆；爭執的起因是：峰會開始拜登與普亭合照時，拜登面對媒體吼叫詢問「是否信任普亭」，以「點頭」回應。

這場峰會從一開場拜登與普亭合照時間，就有部分美國媒體記者被俄羅斯安全人員粗暴阻止入場，進到場內的記者則面臨推擠 。

峰會開場過程中，有記者大聲問拜登：「普亭是否值得信任」，拜登點了頭，此舉很快引發媒體一陣猜測；白宮聯絡室主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)和白宮發言人莎奇(Jen Psaki)為拜登緩頰，強調當時混亂情況，拜登只是向媒體點頭示意，並不是在回答特定問題。

貝丁菲爾德還提到，拜登稍早曾表示，他對普亭的態度是「先驗證，再信任」。

不過，拜登到底信不信任普亭一事，在峰會後的拜登記者會上，成為柯林斯追問的話題。

來源：MSNBC

拜登記者會很簡短，全長只有稍早普亭記者會的一半；他花了約30分鐘時間回答六名記者提問，就準備離開會場；此時眾多媒體繼續爭相發問，其中，柯林斯大聲吼出的問題是：「總統先生，你為什麼這麼有信心他(普亭)會改變自己的行為？」

明顯被激怒的拜登聞言走回講台，手指著柯林斯憤憤答道，「我沒相信他會改變他的行為！搞什麼？你這段時間幹嘛去了？我什麼時候說過有信心了？」

拜登繼續怒道：「我說的是，如果世界其他地方對他們做出反應，降低了他們的世界地位，他們的行為就會改變。我對任何事情都沒有信心，我只是在陳述事實。」

柯林斯緊接著提到，普亭否認參與對美國的網絡攻擊、淡化俄羅斯侵犯人權行徑，兩人的會議怎麼可能會有建設性？拜登脾氣再次爆發說：「如果你不明白這一點，那你就入錯行了。」

拜登脾氣發過後，在登上空軍一號專機之前與記者談話時，特別為自己向柯林斯發火道歉。

拜登 普亭 美國

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