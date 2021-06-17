與川普對比受好評 「拜普會」5大看點

拜登總統16日在瑞士日內瓦湖別墅與俄羅斯總統普亭舉行峰會，為拜登就職後首度出訪、到歐洲參加一連串的峰會畫下句點。(Getty Images)

拜登 總統前一次與俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)碰面時，曾經說出不覺得普亭有靈魂；昔日這段互動插曲，讓16日於日內瓦登場的美俄高峰會議格外受到矚目；華盛頓郵報指出，前總統川普任內幾乎不計一切討好普亭，拜登則呈現截然不同的態度；拜登確實不是川普，美國終於找回了嚴肅看待外交的總統。

拜登與普亭會面，烏克蘭情勢緊張、俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)遭受政治迫害，以及近來美國企業受到俄羅斯駭客攻擊、俄方干預美國選舉等議題，都讓美俄之間的關係趨於緊張。

華盛頓郵報指出，但拜登強調並未在談話中對普亭做出任何直接威脅，僅概略提到納瓦尼若死在獄中，俄羅斯恐將面對包括遭到國際社會孤立等後果；另外，拜登與普亭都未在會中提到冷戰，拜登對媒體指出，重點在於外交，而非衝突。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，拜登與普亭峰會的五大看點包括：

1.回歸務實主義 追求戰略穩定

對於外界對於峰會的期望，白宮在會前刻意低調處理，強調並沒有規畫議題，也不期待任何重大突破。拜登也把這場會晤定調為務實主義的展現，在會後記者會上說明「戰略穩定(strategic stability)」的重要性，也就是華府與莫斯科之間應該可以達成某種程度的合作默契，彼此之間也明白哪些紅線千萬別踩。

2.國會暴動事件 意外成為話題

峰會結束後，美俄兩國各自舉行記者會，1月6日華府國會暴動成了讓採訪媒體最意外的話題。有媒體提問俄羅斯人權問題及俄羅斯如何對待納瓦尼等異議人士，普亭卻刻意迴避，答覆時竟以國會暴動類比。他說，民眾帶著政治要求跑到國會，警察做出回應，但手段有點超過。拜登稍後則在記者會上說，拿國會暴動跟合法抗議做比較「非常可笑」。

3.媒體普遍好評 拜登「不是川普」

峰會結束後第一時間出爐的媒體評論，都拿拜登與川普做比較。由於川普不按牌理出牌風格鮮明，拜登只有遵循標準規則，便普遍獲得好評。

拜登總統(左一)16日在瑞士日內瓦湖別墅與俄羅斯總統普亭(右二)舉行峰會。兩國外交高層都出席。(歐新社)

4.普亭享受風光 「他得到想要的」

普亭向來有著強烈企圖，想在國際舞台大秀實力。拜登提議與普亭舉行高峰會議的消息曝光，一度被批評會讓普亭有機會抬高地位。俄羅斯棋王卡斯帕洛夫(Garry Kasparov)接受MSNBC新聞頻道訪問時說，光是高峰會議的舉行，就已讓普亭「得到了他想要的東西」。

5.峰會細節不明 實質改變存疑

儘管拜登與普亭見面氣氛頗為友好，但這場峰會是否代表美俄雙邊關係將出現任何實質改變，仍是未知數。