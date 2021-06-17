我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

仇恨犯罪？舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀腿多處刀傷

給了鎂光燈？共和黨批拜登「親手把勝利送普亭」

編譯郭宣含／綜合16日電
俄羅斯總統普亭16日在與拜登總統會談後舉行記者會表示，會談具建設性，兩國大使都將重返駐在國。(歐新社)
俄羅斯總統普亭16日在與拜登總統會談後舉行記者會表示，會談具建設性，兩國大使都將重返駐在國。(歐新社)

共和黨人16日譴責日內瓦高峰會，他們說拜登總統稱俄羅斯為「強權」，如同親手把勝利交到俄國總統普亭(Vladimir Putin)手上；前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)16日則表示，她樂見在美俄關係惡化四年後，雙方領袖在峰會上當面對話。

拜登與普亭16日會晤前表情嚴肅，拜登形容美俄峰會是兩大強權的會晤，但共和黨批評這大力鼓舞「三流國家」。

共和黨策士費赫瑞(John Feehery)表示，三流國家如俄國不值得受到拜登這般宣揚，俄國的經濟輸出還比加州少，「拜登正逐步長他人志氣，就像冷戰時期的我們。」

「我們應該更專注於中國，這才是重大威脅。」費赫瑞告訴每日郵報(DailyMail)：「普亭熱愛受到關注，拜登似乎樂於給他。」

美俄關係冷冰冰之際，拜登與普亭的峰會備受期待，不過白宮官員預期雙邊進展有限，共和黨稱這是因為白宮擔心這樣說，等於讓俄國在外交關係上略勝一籌。

共和黨全國委員會(RNC)聯絡主任丹妮爾·阿爾瓦雷斯(Danielle Alvarez)表示，這是拜登把勝利拱手交到俄國手上的最新舉動；拜登先前免除對北溪天然氣2號(Nord Stream 2)管線的制裁，並壓縮國內能源工作的機會。

「拜登犧牲美國，失敗的外交政策讓俄國壯大。」阿爾瓦雷斯指出：「美國人民的領袖應以我國利益為優先，而且讓惡劣行為者負起責任。」

川普的前國安顧問波頓(John Bolton)在峰會前表示，川普錯在未對俄國更嚴厲，而拜登則錯在未能提出明確目標；「如果拜登只是照安排會晤普亭，一邊尋求美俄關係『穩定』這種模糊目標，那他得冒很大的風險。」

不過柯林頓16日接受MSNBC訪問時，樂觀看待美俄領袖峰會；她說，過去曾以國務卿身份會晤普亭時，普亭晚到，協商時又如說教一般，但是16日並未出現這類情況。

柯林頓表示，拜登和普亭高峰會安排妥當，這些強烈外交訊號如美國預期，美國期待公開直接對話；她說「美國不能改變過去，但我認為拜登知道美國想要對話。」

拜登 普亭 俄國

上一則

能信任普亭？拜登「點頭」引爭議 失控怒罵記者

下一則

與川普對比受好評 「拜普會」5大看點

延伸閱讀

美俄峰會拜登送什麼？「這兩樣東西」代表美國精神

美俄峰會拜登送什麼？「這兩樣東西」代表美國精神
德州嗆拜登 動支2.5億自建邊境牆阻偷渡、毒品

德州嗆拜登 動支2.5億自建邊境牆阻偷渡、毒品
評論╱腳踏美中兩條船 普亭空前舒適

評論╱腳踏美中兩條船 普亭空前舒適
臚列16網路戰禁區 拜登：普亭知道引戰必有後果

臚列16網路戰禁區 拜登：普亭知道引戰必有後果

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27

1張圖看疫情：全美54.6%成人 完全接種疫苗

2021-06-16 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診