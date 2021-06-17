給了鎂光燈？共和黨批拜登「親手把勝利送普亭」

俄羅斯總統普亭16日在與拜登總統會談後舉行記者會表示，會談具建設性，兩國大使都將重返駐在國。(歐新社)

共和黨人16日譴責日內瓦高峰會，他們說拜登 總統稱俄羅斯為「強權」，如同親手把勝利交到俄國 總統普亭 (Vladimir Putin)手上；前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)16日則表示，她樂見在美俄關係惡化四年後，雙方領袖在峰會上當面對話。

拜登與普亭16日會晤前表情嚴肅，拜登形容美俄峰會是兩大強權的會晤，但共和黨批評這大力鼓舞「三流國家」。

共和黨策士費赫瑞(John Feehery)表示，三流國家如俄國不值得受到拜登這般宣揚，俄國的經濟輸出還比加州少，「拜登正逐步長他人志氣，就像冷戰時期的我們。」

「我們應該更專注於中國，這才是重大威脅。」費赫瑞告訴每日郵報(DailyMail)：「普亭熱愛受到關注，拜登似乎樂於給他。」

美俄關係冷冰冰之際，拜登與普亭的峰會備受期待，不過白宮官員預期雙邊進展有限，共和黨稱這是因為白宮擔心這樣說，等於讓俄國在外交關係上略勝一籌。

共和黨全國委員會(RNC)聯絡主任丹妮爾·阿爾瓦雷斯(Danielle Alvarez)表示，這是拜登把勝利拱手交到俄國手上的最新舉動；拜登先前免除對北溪天然氣2號(Nord Stream 2)管線的制裁，並壓縮國內能源工作的機會。

「拜登犧牲美國，失敗的外交政策讓俄國壯大。」阿爾瓦雷斯指出：「美國人民的領袖應以我國利益為優先，而且讓惡劣行為者負起責任。」

川普的前國安顧問波頓(John Bolton)在峰會前表示，川普錯在未對俄國更嚴厲，而拜登則錯在未能提出明確目標；「如果拜登只是照安排會晤普亭，一邊尋求美俄關係『穩定』這種模糊目標，那他得冒很大的風險。」

不過柯林頓16日接受MSNBC訪問時，樂觀看待美俄領袖峰會；她說，過去曾以國務卿身份會晤普亭時，普亭晚到，協商時又如說教一般，但是16日並未出現這類情況。

柯林頓表示，拜登和普亭高峰會安排妥當，這些強烈外交訊號如美國預期，美國期待公開直接對話；她說「美國不能改變過去，但我認為拜登知道美國想要對話。」