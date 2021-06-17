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拜普會／拜登送飛行員墨鏡 普亭這次沒遲到

編譯陳韻涵／綜合16日電
拜登總統(左)酷愛飛行員墨鏡，他16日在日內瓦會晤俄羅斯總統普亭(右)時，就送了他一副客製的飛行員墨鏡。這副墨鏡是麻州製造商蘭道夫(Randolph USA)的產品。(Getty Images)
拜登總統(左)酷愛飛行員墨鏡，他16日在日內瓦會晤俄羅斯總統普亭(右)時，就送了他一副客製的飛行員墨鏡。這副墨鏡是麻州製造商蘭道夫(Randolph USA)的產品。(Getty Images)

拜登總統與俄羅斯總統普亭16日首度在瑞士日內瓦會晤，首次峰會歷時3.5小時結束，雖然比預期短卻是個好的開端；在日內瓦當局精心安排行程下，愛遲到的普亭準時抵達，未讓人久候；拜登送普亭客製飛行員墨鏡和水晶美洲野牛雕像。

16日的日內瓦美俄峰會有個好的開始，普亭的專機在當地時間午後12時30分降落，比峰會開始的時間提早一小時；普亭遲到成性，往往會讓其他國家元首等上數小時，藉此考驗會晤對象的信心，同時讓對手感到焦慮和擔憂。不過，普亭此次並未採用這項邊緣政策。

瑞士當局精心安排美俄峰會，由普亭搭機先到，瑞士總統帕梅林(Guy Parmelin)在湖濱別墅的紅毯上迎接；15分鐘後，拜登車隊抵達，拜登與帕梅林握手後，向媒體揮手致意。

作為東道主的帕梅林歡迎美俄領袖到訪，祝他們「會談成果豐碩，維護兩國及全球利益」；帕梅林接著站到一旁，讓拜登與普亭走向對方，微笑並握手。

美聯社報導，拜登與普亭在媒體前的短暫互動，稱不上特別熱情。在帕梅林歡迎歡迎兩位到訪時，拜登先伸出手並對普亭微笑，兩人確實握了手；但就在幾分鐘後，當他們在峰會進行的湖濱別墅內面對攝影鏡頭，雙方似乎避免眼神交會。

白宮在拜登與普亭的峰會結束後表示，拜登餽贈客製飛行員墨鏡和水晶美洲野牛雕像給普亭，水晶雕像是紐約施伊托本玻璃公司(Steuben Glass of New York)打造的精品，墨鏡則是麻州蘭道夫(Randolph USA)製造的商品。

拜登本人酷愛飛行員墨鏡，不少場合都能看見他戴著墨鏡，尤其是雷朋(Ray-Bans)飛行員墨鏡；美俄峰會之前幾天，拜登先在英國接見駐外美軍，並於比利時出席北大西洋公約組織(NATO)領袖會議，他也贈送飛行員墨鏡給駐外美軍和NATO夥伴。

截稿前，俄國克姆林宮尚未宣布普亭如何回禮。

美國國家檔案局表示，各國元首出訪互贈禮物是百年傳統，這些禮物象徵友誼、合作和外交。

普亭 拜登 北大西洋公約組織

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