拜普會／拜登列16紅線禁駭客攻擊 普亭控美也網攻

拜登總統(左一)16日在瑞士日內瓦湖別墅與俄羅斯總統普亭(右一)舉行峰會。兩國外交高層都出席。(歐新社)

拜登 總統在美俄峰會上臚列16項包括能源、水在內的關鍵基礎設施實體，意有所指告訴俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)，這些都應排除在網路攻擊之外，美國 也會適時反擊；普亭卻反稱世界上最多的網路攻擊都來自美國網域，俄羅斯也是受害者；雙方你來我往，卻也都肯定這次會面有建設性且正面。

在美俄峰會開始前，拜登預告會清楚向普亭「畫定紅線」，若在美俄可合作領域不合作，並依然故我，美國就會回應，以牙還牙；拜登16日的舉動，頗有「畫紅線」的意味。

拜登總統16日在會晤俄羅斯總統普亭時，畫出16個不容俄羅斯駭客攻擊的基礎設施的紅線，揚言若遭攻擊，將以牙還牙F。圖為日前遭駭客攻擊的「殖民油管」(Colonial Pipeline)。(Getty Images )

拜登在會後記者會表示，他列出16項包括能源、水在內的關鍵基礎設施，告訴普亭這應被排除在網路攻擊之外，雙方均同意；美俄也同意派出專家就網路攻擊禁區達成共識，且跟進討論具體案例。

不過，拜登並未詳列16項關鍵基礎設施實體。

近期有兩家美企被駭並遭勒索高額贖金，包括全球最大肉品商JBS的美國子公司，影響全美約五分之一的肉類供應，輸油管廠商「殖民油管」(Colonial Pipeline)系統癱瘓，衝擊東岸油類供應。這兩次大型攻擊均是來自俄羅斯的網路犯罪集團。

美查駭客 普亭：俄羅斯也是受害者

拜登表示，他告訴普亭，美國有強大的網路能力，也會應對接下來的網路攻擊；而負責任的國家應在其國內對勒索軟體犯罪者採取行動。

普亭在記者會說，俄羅斯也是受害者，普亭還說，世界上大多數網路攻擊都來自美國網域。

對於美國調查駭客攻擊事件，普亭說，在他看來美國政府無意深入調查，只是影射。

「兩國需要做的是放棄各式各樣的影射，坐下來從專業角度為兩國利益努力。」普亭表示，美俄已同意兩國將就網路安全議題進行磋商。

普亭諷美也逮捕「異議者」 拜登：荒謬類比

另外一個雙方共識不大的議題就是人權，拜登談到人權問題，稱這是深植美國的DNA，他會持續向俄國關切人權議題；這次峰會中，他向普亭關切俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Aleksey Navalny)的處境，也要求俄羅斯釋放被控間諜罪遭拘的兩名美國人惠倫(Paul Whelan)和里德(Trevor Reed)。

拜登總統16日告訴俄羅斯總統普亭，若俄國反對派領袖納瓦尼(如圖)在獄中身亡，將有嚴重後果。 (美聯社)

至於身陷囹圄的納瓦尼，拜登說，若納瓦尼逝世，將給俄羅斯帶來毀滅性後果。

普亭指納瓦尼主導的運動，意圖掀起類似美國去年「黑人的命也是命」示威期間引發的街頭暴力恐怖事件，並反諷美國，正在起訴今年1月6日帶著政治訴求到國會示威的美國民眾。

拜登表示，這是荒謬類比。

3小時峰會對話看似共識有限，兩人都承認存在歧見；普亭表示，自認與拜登之間沒有敵意，進行了一場建設性對話，形容拜登不偏不倚、專業，且經驗豐富。

「整場會議良好正面。」拜登說，他們談到很多議題，各自表述不同意見，沒有任何突兀的舉動。

拜登說，認為接下來三到六個月內，可以看出今天大家同意坐下來解決的事情是否有進展。