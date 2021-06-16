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台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

疫情轉捩點…新冠肆虐年餘 紐約加州全面解封

編譯陳韻涵╱綜合15日電
紐約州新冠疫情解封，走出悲傷，施放在紐約市東河上空施放煙火慶祝。(美聯社)
紐約州新冠疫情解封，走出悲傷，施放在紐約市東河上空施放煙火慶祝。(美聯社)

美國遭新冠病毒荼毒超過一年後，15日成為一個轉捩點，東西岸兩大州分別宣布完全解封，回歸正常。加州宣布解除大部分防疫措施，廢除餐廳等場所的客容限制和社交距離要求，且已接種新冠疫苗者可不戴口罩；紐約州也因疫苗接種率達70%，州長葛謨(Andrew Cuomo)同日宣布解除幾乎所有企業與社交集會的避疫措施，進入商業大樓不用測量體溫。

馬里蘭州當天也宣布將在7月1日解除長達15個月的幾乎所有防疫緊急強制令與避疫措施；州長霍根(Larry Hogan)說：「我們曾經不確定能否到得了，但終於看見長隧道盡頭的光明了。」。

新冠肺炎疫情爆發後，全美第一個宣布封鎖避疫的加州15日宣布解除容客限制和社交距離，且已接種疫苗者在大多數情況下可不戴口罩。

加州的新公衛命令符合聯邦疾病防治中心(CDC)最新的公衛建議，CDC指南要求國人搭乘大眾運輸、進出醫院和監獄，以及前往學校和兒童照護中心時，仍須戴口罩。

加州職業安全與健康標準委員會表示，已完成疫苗接種的員工不用戴口罩或維持社交距離，無論同一空間的其他人疫苗接種狀態為何。

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，他本周將簽署行政命令，明確說明職場的口罩使用方式。

另據加州的修正版健康命令指出，5000人上的室內活動，或是戶外1萬人以上的活動，建議需要檢查疫苗接種證明；加州將會解除所有集會的容客和社交距離限制，各郡的顏色區分等級制度也將告終。

加州宣布解除大多數防疫限制後，入夜後的酒吧15日已擠滿狂歡慶祝的人潮，美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)舉辦「重啟日」舞會。

葛謨15日在下曼哈頓的世貿中心表示，紐約已有70%成人至少接種一 劑疫苗，餐廳、電影院等場館即刻解除社交距離與防疫隔板的避疫措施，「紐約州已經準備好回歸我們熟悉的生活」。

葛謨宣布解除幾乎所有企業與社交集會的防疫限制，標示著曾為疫情熱點的紐約再創經濟復甦里程碑，當晚並施放煙火慶祝。

葛謨說：「這是值得紀念的日子，我們值得，因為這是條漫漫長路。」

疫情以來已有9000多名居民死亡的馬里蘭州，逾72%成人至少接種了一劑疫苗，州長霍根15日在首府安納波利斯(Annapolis)召開記者會宣布，馬州將在7月1日解除所有緊急命令和避疫限制，不再有全州口罩禁令，包含校園、學區和兒童照顧中心。

然而，霍根並未強制要求企業和地方管轄區域廢除口罩禁令，而是將決定權交給各單位；他說，學校等地方可以「根據科學」採取適當措施，建議未接種疫苗者無論在室內外都戴上口罩。

新冠病毒荼毒超過一年後，東西岸兩大州15 日分別宣布完全解封，回歸正常。圖為加州...
新冠病毒荼毒超過一年後，東西岸兩大州15 日分別宣布完全解封，回歸正常。圖為加州州長紐森(中)15日在好萊塢的環球影城，以好萊塢風格宣布加州完全解封。(美聯社)
紐約州新冠疫情解封，走出悲傷，施放在紐約市東河上空施放煙火慶祝。(美聯社)
紐約州新冠疫情解封，走出悲傷，施放在紐約市東河上空施放煙火慶祝。(美聯社)
加州洛杉磯不遠的環球影城自15日起解封，遊客可不戴口罩觀光遊覽。圖為一對母子參觀...
加州洛杉磯不遠的環球影城自15日起解封，遊客可不戴口罩觀光遊覽。圖為一對母子參觀哈利波特主題公園。(美聯社)

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