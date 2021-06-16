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慶祝走出疫情 拜登擬國慶日在白宮辦千人宴

記者顏伶如╱綜合報導
白宮擬於國慶日舉行千人盛會，慶祝告別病毒的「獨立日」。(美聯社)
白宮擬於國慶日舉行千人盛會，慶祝告別病毒的「獨立日」。(美聯社)

拜登總統希望為7月4日的獨立紀念日注入新意義，鼓勵全國民眾慶祝美國歷經長達16個月疫情而生活大亂、60萬餘人染疫死亡之後，終於可以回歸正常生活；雖然美國恐怕無法達到70%成年人在獨立紀念日之際已接種疫苗的目標，但白宮仍打算以這一天做為慶祝終於走出艱難疫情的特別時刻。

與世界上其他國家仍飽受新冠病毒折磨相比，美國疫情已獲控制的現況，成為明顯對比；媒體報導，目前規畫中的獨立紀念日慶祝活動，將是拜登上台以來規模最大的一場慶典，活動內容將展現美國戰勝疫情。

如今確診染疫案例及死亡案例均雙雙降至疫情爆發以來的新低點，班機航班也是疫情出現以來最忙碌的，全美各地學校、商店及餐廳都在迅速重啟開放。

為了慶祝回到疫情前的正常生活，白官官員透露，拜登將以「自由的夏天」(a summer of freedom)為今年7月4日獨立紀念日慶祝活動定調。

官員指出，白登將邀請先遣急救員、必要行業員工、軍職人員及家屬在白宮南草坪參加野餐，共同欣賞在華府國家廣場(National Mall)上空施放的煙火秀。這場活動估計將邀請超過1000名賓客。

從這場慶典活動的安排可以看出，拜登對於疫情的看法在短短三個月內出現急速變化；拜登三個月前表示，到了7月4日獨立紀念日時，美國民眾可能可以舉行小規模的野餐聚會。

對於絕大多數美國民眾來說，得以解封重啟的目標已於上個月達成；國殤紀念日(Memorial Day)長周末來臨前，美國疾病管制暨預防中心(CDC)已宣布已完成接種的民眾可以放寬戴口罩規定，各州與地方政府的防疫措施也紛紛鬆綁。

官員指出，獨立紀念日將是美國進入下一個新階段的起跑點，聯邦政府希望疫情帶來的國內公共健康危機能夠落幕，以便集中心力為重振美國經濟及市民活動衝刺，並且主導國際社會的新冠疫苗支援。

美國 疫情 拜登

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