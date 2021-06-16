病毒早就進美國! 2020年1月出現首例前 5州7人已有新冠抗體

一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

美國 國內出現的第一個新冠病毒確診案例，是在2020年1月21日獲得證實，感染者為剛從武漢返美的一名華盛頓州男子，但「臨床傳染病期刊」(Clinical Infectious Diseases)15日刊登最新醫學研究報告指出，抽血樣本分析顯示，分別住在五個州的七位民眾早在2019年12月、美國新冠首例出現前，就已經有新冠病毒的抗體。

主持這項研究的約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)流行病學家凱芮‧奧索夫(Keri Althoff)指出：「如果沒有檢測 ，就不知道究竟發生了什麼事。」

美國新冠疫情的首例是2020年2月在華盛頓州傳出，患者有武漢旅行史，但在此之前，全美五州有零星的病例。圖為2020年2月最先傳出新冠病情的華盛頓州靠近西雅圖市的柯克蘭老人院，當時眾多老人住戶集體感染新冠病毒而死。(美聯社)

奧索夫表示，疫情 開始的最初幾個月，在外界原本並未猜想到的幾州，其實已有病毒傳染存在。

在這項研究中，奧索夫與研究團隊分析了來自2萬4000名捐血民眾的血液樣本。檢測結果發現，有九名民眾血液中出現新冠病毒抗體，這些民眾的捐血樣本採集時間是在2020年1月2日至3月18日之間，其中七人採樣時間都在居住州爆發第一例新冠病毒確診案例之前。

研究報告指出，這七名民眾分別住在伊利諾、威斯康辛、賓州、密西西比及麻州；奧索夫說，伊利諾州的一名病患可能在2019年聖誕夜就被感染。

所有抽血樣本都來自參加美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)長期研究計畫「我們全部」(All of Us)參加者。

奧索夫表示，研究團隊下一個目標是與抽血樣本搜集對象聯繫，了解這些民眾是否有旅遊史，以便釐清新冠病毒如何進入美國。

她說，新冠病毒究竟是在哪一個月流入美國，到目前仍無法確知，「新冠病毒研究如同是非常重要的拼圖，我們的研究只是其中的一片而已」。

賓州大學(University of Pennsylvania)免疫學家漢斯里(Scott Hensley)說，這是一項有趣的研究，印證了許多人相信的理論，也就是新冠疫情在美國早就開始散布，只不過並沒有獲得診斷。

不過，漢斯里說，由於感染新冠病毒的血液樣本數量極少，很難確定是否為真實感染案例，或者純屬方法論方面的誤差。