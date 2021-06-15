美國回來了 拜登：北約相互協防是「神聖義務」
拜登總統就任後首次前往布魯塞爾參加北大西洋公約組織(NATO)峰會，在峰會上，拜登表示締約國間的相互防衛義務是北約的「神聖義務」，是「堅若磐石」而「不可動搖」的，並指責中國與俄羅斯在這樣的跨大西洋聯盟中「挑撥離間」。
「北大西洋公約」第五條規範，對任一締約國的武裝攻擊，視同對全體締約國的攻擊；拜登在14日的記者會中說，這是北約約國之間的神聖義務，堅若磐石而不可動搖；拜登還說，他要「明確」申明，北約「對美國利益而言至關重要」。
拜登並未跟隨前總統川普的腳步；川普過去不單屢次攻訐北約其他締約國的軍費支出，還稱北約已經「過時」，質疑北約的效力，甚至拒絕對第五條表示支持。
相較於川普威脅盟國提高軍費，否則退出北約；拜登在北約峰會表示，美國支持「集體防禦」的北約組織公約第5條，美國的這項承諾堅若磐石、屹立不搖；拜登說，他清楚表明美國回來了。
拜登2月19日透過視訊在慕尼黑安全會議發表演說時就提到：「『攻擊其中一個，就是攻擊所有人』，這是我們屹立不搖的誓言。」
此次峰會的重點聚焦在中國與俄羅斯；拜登申明第五條的重要性，以及指責中、俄對北約締約國的「挑撥離間」，就是要對外傳達民主國家的軍事同盟依然占上風。
會後的公報也明確指責中、俄兩國，其中中國為首次單獨點出，指其「快速擴大核武器庫」，對「散播虛假訊息」，在軍事、太空、網路等方面「缺少透明度」等「表示擔憂」，已是北約的「系統性挑戰」。
對於俄羅斯，則是表明在其願意遵守國際法及應盡的義務、應承擔的責任之前，與俄羅斯的關係都不可能「恢復到像以往那樣的正常狀態」。
峰會公報還宣布，將第五條「武裝攻擊」的範圍，除海陸空的傳統軍事行動外，「網路攻擊」亦適用之，並表示未來可能擴大到「太空」。
拜登在峰會間與超過十個國家的領導人單獨會面，還包括近來關係惡化的土耳其總統厄多安；拜登說，此次會晤梳理了各種議題，可謂「積極而富有成效」，相信兩國間會有「真實的進展」。
總體而言，拜登說此次為期僅一日的峰會是「成效令人難以置信的一天」。
不過外界更關注的，還是接下來拜登將前往日內瓦，16日與俄羅斯總統普亭的會晤；拜登說，與他會面的領導人對他就任後，就能夠盡早安排與普亭會面表示「開心」及「感謝」。
來源：CNBC
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