我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

見普亭前 拜登：將與俄畫紅線 越線即「以牙還牙」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統14日結束北約峰會後，將前往瑞士會晤俄羅斯總統普亭。(路透)
拜登總統14日結束北約峰會後，將前往瑞士會晤俄羅斯總統普亭。(路透)

結束北約峰會後，拜登總統將前往瑞士會晤俄羅斯總統普亭，他在布魯賽爾舉行記者會說，「中國與俄羅斯雙雙試圖在跨大西洋團結中挑起爭端，惡意的網路行動正在增加」。拜登警告，若俄羅斯持續有害行動，美國將有所回應。

「我不尋求與俄羅斯發生衝突，但若俄羅斯持續有害行動，美國將會有所回應」。拜登表示。

拜登也說，「若(俄羅斯反對派人士)納瓦尼(Aleksey Navalny)身亡，美國將視此為俄羅斯無意遵守基本人權的又一跡象，這將會是一個悲劇，在我看來，這不僅傷害俄羅斯與其他國家的關係，也會傷害和我的關係」。

拜登16日將會晤普亭(Vladimir Putin)，不過這場峰會開場前氣氛就不怎麼友善，普亭稍早接受媒體專訪說，美俄關係正處於近年最低點，並說拜登是職業政客，和前總統川普截然不同。

拜登在14日的記者會上形容普亭聰明、剛強，並表示會清楚畫定紅線，拜登說，「我會清楚告訴普亭我們可以合作的領域在哪裡，若他選擇不合作，並持續過去在網路和其他領域的行動，那我們就會回應，以牙還牙(respond in kind)。」

被問到納瓦尼若在獄中死亡或被殺害，對美俄關係的影響；拜登說，那將會是一個悲劇，不僅傷害俄羅斯與其他國家的關係，也會傷害美俄關係。

納瓦尼作為普亭頭號反對者，在俄羅斯倡議反貪腐運動，去年8月被下神經毒素諾維喬克(Novichok)引發全球關注；他在德國休養5個月，今年1月自德國返回俄羅斯即被逮捕，歷經絕食24天，4月底視訊出庭時身形憔悴，律師稱他自1月以來瘦了22公斤。

除了納瓦尼，美國也關切俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事行動。拜登在記者會表示，他支持烏克蘭領土和主權完整，不過對於烏克蘭爭取加入北約，他說，烏克蘭有內部貪腐問題待克服，需要符合條件才能加入。

相較於川普威脅盟國提高軍費，否則退出北約；拜登在北約峰會表示，美國支持「集體防禦」的北約組織公約第5條，美國的這項承諾堅若磐石、屹立不搖；拜登說，他清楚表明美國回來了。

拜登2月19日透過視訊在慕尼黑安全會議發表演說時就提到：「『攻擊其中一個，就是攻擊所有人』，這是我們屹立不搖的誓言。」

拜登 俄羅斯 美國

上一則

普亭受訪 反諷美逮捕闖國會暴徒是「政治迫害」

下一則

今秋全面復課 教育部長：鼓勵但不強迫學生打疫苗

延伸閱讀

普亭諷美國：衝國會暴徒「受政治迫害」

普亭諷美國：衝國會暴徒「受政治迫害」
會晤普亭畫紅線 拜登：若俄依然故我則美將回應

會晤普亭畫紅線 拜登：若俄依然故我則美將回應
北約峰會 美力主共抗中俄挑戰

北約峰會 美力主共抗中俄挑戰
拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰

拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰

熱門新聞

呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
在美國，人人報稅，是國民義務與責任。但不少富豪利用避稅，卻是分文不繳稅。 (美聯社)

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

2021-06-08 23:54
儘管有批評雜音，FDA批准有助減緩阿茲海默症認知退化的新藥，對全美500多萬年長患者是一大福音。圖為在養老院、患有健忘症的93歲葛洛麗亞．狄司徒。(美聯社)

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

2021-06-08 11:13
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？