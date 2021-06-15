見普亭前 拜登：將與俄畫紅線 越線即「以牙還牙」

拜登總統14日結束北約峰會後，將前往瑞士會晤俄羅斯總統普亭。(路透)

結束北約峰會後，拜登 總統將前往瑞士會晤俄羅斯 總統普亭，他在布魯賽爾舉行記者會說，「中國與俄羅斯雙雙試圖在跨大西洋團結中挑起爭端，惡意的網路行動正在增加」。拜登警告，若俄羅斯持續有害行動，美國 將有所回應。

「我不尋求與俄羅斯發生衝突，但若俄羅斯持續有害行動，美國將會有所回應」。拜登表示。

拜登也說，「若(俄羅斯反對派人士)納瓦尼(Aleksey Navalny)身亡，美國將視此為俄羅斯無意遵守基本人權的又一跡象，這將會是一個悲劇，在我看來，這不僅傷害俄羅斯與其他國家的關係，也會傷害和我的關係」。

拜登16日將會晤普亭(Vladimir Putin)，不過這場峰會開場前氣氛就不怎麼友善，普亭稍早接受媒體專訪說，美俄關係正處於近年最低點，並說拜登是職業政客，和前總統川普截然不同。

拜登在14日的記者會上形容普亭聰明、剛強，並表示會清楚畫定紅線，拜登說，「我會清楚告訴普亭我們可以合作的領域在哪裡，若他選擇不合作，並持續過去在網路和其他領域的行動，那我們就會回應，以牙還牙(respond in kind)。」

被問到納瓦尼若在獄中死亡或被殺害，對美俄關係的影響；拜登說，那將會是一個悲劇，不僅傷害俄羅斯與其他國家的關係，也會傷害美俄關係。

納瓦尼作為普亭頭號反對者，在俄羅斯倡議反貪腐運動，去年8月被下神經毒素諾維喬克(Novichok)引發全球關注；他在德國休養5個月，今年1月自德國返回俄羅斯即被逮捕，歷經絕食24天，4月底視訊出庭時身形憔悴，律師稱他自1月以來瘦了22公斤。

除了納瓦尼，美國也關切俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事行動。拜登在記者會表示，他支持烏克蘭領土和主權完整，不過對於烏克蘭爭取加入北約，他說，烏克蘭有內部貪腐問題待克服，需要符合條件才能加入。

相較於川普威脅盟國提高軍費，否則退出北約；拜登在北約峰會表示，美國支持「集體防禦」的北約組織公約第5條，美國的這項承諾堅若磐石、屹立不搖；拜登說，他清楚表明美國回來了。

拜登2月19日透過視訊在慕尼黑安全會議發表演說時就提到：「『攻擊其中一個，就是攻擊所有人』，這是我們屹立不搖的誓言。」