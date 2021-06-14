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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

「像呼吸新鮮空氣」G7峰會美歐融洽談事…但依舊分歧

編譯洪毅╱綜合12日電
拜登總統與第一夫人吉兒在結束G7峰會後，在溫莎堡拜會英國女王伊莉莎白二世並茶敘，女王以儀隊軍禮歡迎。(Getty Images)
拜登總統與第一夫人吉兒在結束G7峰會後，在溫莎堡拜會英國女王伊莉莎白二世並茶敘，女王以儀隊軍禮歡迎。(Getty Images)

美國G7其他與會國的分歧長期存在，不過據「有線電視新聞網」(CNN)報導，現在對其他國家領導人而言，至少可以鬆口氣的是，拜登總統相對於前總統川普而言，是更願意融入與會國圈子裡的美國代表，得以營造出一種「一切都好談」的相互尊重氛圍。

今年在英國舉行的G7峰會，在首日堪稱順利，與會國討論了如何應對當前的新冠疫情，包括啟動大規模對外提供疫苗的倡議等。

不過據來自政府要員、熟知峰會的消息人士透露，到峰會第二天，關於如何應對中國的問題，美國與加拿大、英國，就與歐洲國家出現分歧；消息人士說，拜登「強力」呼籲各國就中國的反民主行為站出來喊話，還強調採取行動的必要性。由於議題的敏感性，據傳討論現場還必須切斷網路。

消息人士還說，拜登不是來「大拜拜」、過個場而已，他是有備而來，是真的要在挑戰中推動進展；另一名來自政府要員的消息人士也說，美國的立場絕對是，要將中國迫害維吾爾人的議題放進公報中，還會有抗衡「一帶一路」的內容。

儘管如此，消息人士表示，至少現場是「相互尊重」的，就算是在中國議題上，大家也願意盡量尋找共識。

就算只看表面，也很容易看出此次G7的氣氛比之前幾年融洽。此次峰會上，法國總統馬克宏12日被問及是否覺得「美國回來了」時，馬克宏的回答是「當然」；馬克宏與拜登緊緊走在一起也是此次G7峰會的象徵畫面之一。

英國首相強森10日會見拜登時說感覺像是在「呼吸新鮮空氣」；德國總理梅克爾11日更說，拜登代表著「近年來所看不到」的「多邊主義」。

這一切都與川普往年參與G7峰會時的場景迥然不同。上次G7峰會是在2019年，主辦國就在法國，當時川普曾揚言不確定是否參加，因為這是在「浪費時間」，並對討論氣候變遷的議程表示不滿，就是否該邀俄羅斯而與歐洲齟齬；而2018年與梅克爾怒目而對的畫面更是廣為流傳。

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