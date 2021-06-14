G7公報點名中國人權問題 拜登滿意

美國總統拜登13日在G7峰會記者會上發言。(美聯社)

七大工業國(G7)峰會13日在拜登 總統滿意中落幕，會後公報直接點名中國 ，呼籲北京政府在人權問題上更加透明且負責任地採取行動，同時表示民主國家面臨全球公衛危機和氣候變遷等挑戰的方式，比中國及俄羅斯等專制政權還要得當。

拜登16日將在日內瓦會見俄國總統普亭 ，拜登13日表示，普亭對引渡涉嫌駭攻美企的網路罪犯抱持開放態度，是「潛在進展的好兆頭」，但國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)稍後澄清，拜登並不是說要跟俄國交換這類罪犯。

拜登在會後記者會上表示，G7領袖同意在公報中強調侵犯人權，採取這項策略因應中國侵害競爭的非市場政策，並對無數產業強迫勞動採取行動。

「你們將會看到(公報)直接點名中國。」拜登說：「我重申，我們不是尋求衝突，正如我親口告訴(中國國家主席)習近平那樣；我們在有共識之處合作，但在我們缺乏共識之處，坦白說，我們將會採取相應行動。」

拜登呼籲中國「就國際上對人權及透明化的規範，採取更負責的方式」，疾呼需要讓國際專家進入中國，探究新冠病毒起源。

此外，拜登肯定民主國家比專制國度更能因應全球公衛危機與氣候變遷的挑戰，他說：「我認為我們正處於一場競爭，並非針對中國，而是對抗全球獨裁和專制政府，待看民主政體能否迅速因應21世紀的挑戰並與之對抗。」

各國對中態度迥異，西方領袖雖然批評北京對待新疆維吾爾族的政策，但在記者會上卻不諱言表示，各方對於如何措辭關係緊張。

拜登16日將在日內瓦與普亭舉行峰會，拜登視普亭對引渡駭攻嫌犯抱持開放態度為美俄關係的「潛在進展」，但蘇利文澄清，拜登不是要跟俄國換囚。

「拜登說的是，若普亭想來並說，『我準備好追究網路犯罪的責任』，拜登肯定願意力挺並說，網路犯罪在美國絕對會面臨法律制裁，因為已有前例。」蘇利文說：「這不是交換條件或換囚等任何類似情況。」

拜登坦言可能無法動搖普亭，「獨裁者有很大的權力，不用回應公眾。」

對於普亭表示有意與美合作，拜登表示，「俄國介入許多違背國際規範的事，但他們的確碰到一些難題」，對外需要協助受戰火威脅的利比亞與敘利亞重建，對內則須處理經濟和新冠肺炎疫情。