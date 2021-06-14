溫莎堡晤英女王 拜登：她問我對普亭、習近平看法

拜登總統與第一夫人吉兒在結束G7峰會後，在溫莎堡拜會英國女王伊麗莎白二世並茶敘，女王在方庭以儀隊軍禮歡迎。(路透)

拜登 13日在七大工業國集團(G7)峰會結束後，與第一夫人吉兒到溫莎城堡與英國女王 伊麗莎白二世會面，拜登表示女王讓他想起自己的母親，他也提到女王在茶敘中問他對普亭及習近平的看法。

女王於溫莎城堡歡迎拜登夫婦來訪，拜登夫婦抵達後，除施放皇家禮炮，並演奏美國 國歌。

在與女王茶敘將近一小時後，拜登夫婦登上直升機返回倫敦，離開倫敦不久前拜登告訴記者：「我不覺得她(女王)會被冒犯，但她讓我想起我的母親，想起她的樣子和她的慷慨大方。」「她非常慈祥，這不意外，我們的對談很棒。」拜登的母親在2010年去世，享壽92。神采奕奕的女王今年95歲。

拜登提到女王向她問起俄國總統普亭及中國國家主席習近平，而他也在茶敘期間邀請女王拜訪白宮，「我說我希望我們能夠待久一點，也許我們可以讓車子停一會兒，等等，總之，她非常和藹。」

此前拜登夫人吉兒曾表示他們一直很期待與女王見面，這是此次行程中令他們興奮的環節。

拜登總統與第一夫人吉兒在結束G7峰會後，在溫莎堡拜會英國女王伊莉莎白二世並茶敘，女王以儀隊軍禮歡迎。(Getty Images)

白宮表示，拜登第一次與女王見面為1982年，當時作為參議員的他前往英國參與英美議會團的會議，訪問期間議會團曾與女王會面。

拜登是第13位與女王會面的美國總統，過去僅詹森總統任職期間未與女王會面，同時他也是第四位在溫莎城堡接受女王招待的總統，此前曾拜訪此地的總統包括雷根、布希、歐巴馬及川普等人。

疫情期間女王皆在溫莎城堡度過，她的丈夫菲利普親王於今年４月逝世，最近女王已開始現身公開場合，11日女王與威爾斯親王查爾斯夫婦及威廉王子夫婦一同出席在康瓦爾舉辦的G7領袖招待會。

招待會上女王妙語如珠，在拍官方照時把在場各國領袖逗得哈哈大笑，宴會期間，女王拿出禮儀劍來切蛋糕，引來現場笑聲不斷，展現女王的幽默。

12日女王回到溫莎城堡參與閱兵，慶祝她的生日。