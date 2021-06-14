G7公報強硬批中 徹查新冠源頭 提台海、香港、新疆

在英國的2021年G7峰會13日結束，發表對中國立場嚴峻的公報。圖為拜登總統(右)與主辦國的英國首相強生(左)開會。(Getty Images)

在美國促使下，七大工業國集團(G7 )對中國 展現更強硬立場；G7領袖於13日就新疆人權問題大力譴責中國，並要求維持香港高度自治，以及全面徹查新冠病毒來源。對此中國展開反擊，駐英大使館發言人表示「世界不應由少數國家操控」。

G7商討以一致的立場制衡中國，最終發布的公報觸及包括台灣在內的多項敏感議題。中國崛起為最重要的地緣政治事件之一，拜登 總統便將中國視為戰略競爭者，矢言對抗中國宛如「經濟虐待」的行徑與侵犯人權的問題。

G7表示：「我們將提倡重要的價值，包括呼籲中國尊重人權以及最基本的自由，尤其針對新疆地區。中國也必須重視中英聯合聲明，維持香港的權力、自由以及高度自治。」

此外G7也呼籲在中國由世界衛生組織(WHO)對新冠病毒溯源，拜登表示：「我們還未能對實驗室進行調查。」他表示目前仍無法得知新冠病毒是由蝙蝠傳至人類，或出自實驗室事故。

在英國的2021年G7峰會13日結束，發表對中國立場嚴峻的公報。圖為環保主義抗議者，打扮成與會的峰會領袖，在會場外的淺灣中浮沉，表達抗議。(美聯社)

針對台灣議題，G7也強調「維持台灣海峽穩定與和平的重要性，鼓勵兩岸走向和平的解決方式」。公報寫道：「我們對於中國東海與南海的狀況感到擔憂，強烈反對任何單邊企圖改變現狀和升高緊張情勢。」

拜登表示全球的民主國家正與「獨裁政府」展開對上，G7必須給予可行的替代方案。拜登說：「我們處於對抗之中，並不是直接與中國本身，而是在瞬息萬變的21世紀，面對全球的獨裁政府。」

面對美中兩強權的對抗，拜登也說：「我告訴習近平我無意挑起衝突。我們能在有合作空間的領域合作，在無法合作的領域，我會直接明說，我們也將針對反覆無常的行徑作出回應。」

G7公報除了直指中國新彊人權議題和南海爭端外，也承諾將共同挑戰中國的非市場經濟活動。

面對G7，中國反擊表示：「世界不應由少數國家操縱，那樣的時代已一去不復返。世界上只有一種多邊主義，而不是集團政治的偽多邊主義。」