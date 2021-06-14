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拜登轉赴北約峰會 阿富汗撤軍爭議正等著他

編譯陳韻涵╱綜合13日電
結束在英國的G7峰會，拜登總統13日晚抵達比利時，出席北約組織會議，重頭戲是會晤俄羅斯總統普亭。圖為拜登總統在峰會結束後在機場舉行記者會。(美聯社)
結束在英國的G7峰會，拜登總統13日晚抵達比利時，出席北約組織會議，重頭戲是會晤俄羅斯總統普亭。圖為拜登總統在峰會結束後在機場舉行記者會。(美聯社)

拜登總統13日抵達比利時，準備出席北大西洋公約組織(NATO)峰會，勢將面臨北約國家對美方訂9月11日前從阿富汗撤軍的不滿與挫折；七大工業國(G7)峰會甫落幕，拜登便表示，首次出訪已重建美國信譽，且美國與親密盟友的關係已有長足進展。

拜登13日結束G7峰會並出席英國女王伊莉莎白的茶會後，轉往布魯塞爾準備14日開始的北約峰會。

拜登表示，強大的北約夥伴關係對維持美國國安至關重要，網路安全和氣候變遷也會是此次北約峰會的重點議題。

●盟友慍怒：決定撤軍不打招呼

北約盟國對拜登決定在9月11日之前將美軍撤出阿富汗感到挫折，拜登勢將在北約峰會上面對盟友的慍怒。

歐盟官員表示，遺憾拜登政府未能在宣布撤軍決定前，充分與盟友磋商，片面退出以條件為基礎的撤軍時機，改訂911為撤軍期限。

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)5月告訴國會，「後悔」未與神學士(Taliban)訂定條件就撤軍的決定。

北約領袖此次會晤，必須回答許多攸關阿富汗未來的未決問題，從國安到大使館和機場等關鍵基礎建設，以確保阿富汗不會再次成為恐怖分子的天堂。

匿名歐盟官員說：「部分國家直截了當地表達不滿某國做事方法，不意外；這正是北約內部的一大問題，我們必須持續討論並在做決定前請示其他盟友。」

歐盟官員表示，美國宣布撤軍後，北約盟友幾乎沒有選擇，只能跟進撤軍。

最後的西方軍隊將在9月11日期限前撤離阿富汗，最快可能7月起拔營；美國中央司令部8日表示，逾50%美軍已撤離。

結束在英國的G7峰會，拜登總統13日下午前往比利時，出席北約組織會議，重頭戲是會...
結束在英國的G7峰會，拜登總統13日下午前往比利時，出席北約組織會議，重頭戲是會晤俄羅斯總統普亭。(美聯社)

此行是拜登首次以總統身分出訪，11日到13日在英國出席G7峰會，接著轉赴比利時，15日會晤歐盟領袖並會見比利時國王菲力普；隨後再轉往瑞士日內瓦，16日與俄羅斯總統普亭舉行雙邊峰會。

●會見女王：美國回歸領導地位

拜登在G7峰會落幕，準備前往溫莎堡會見英國女王時表示，「美國回歸全球領導地位，與共享我們價值的國家攜手合作；我認為，我們已經在與親近盟友間重建美國信譽方面有所進展。」

拜登在G7峰會期間宣布，美方與全球分享5億劑新冠疫苗，呼籲盟國響應，G7領袖則表示，明年將捐贈逾10億劑疫苗給低收入國家。

拜登 美國 G7

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