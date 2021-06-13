武漢實驗室洩新冠病毒？譚德塞：不排除可能

世衛組織秘書長譚德塞12日告訴G7峰會領袖，在新冠溯源問題上，仍不排除病毒是自實驗室洩出的可能。(美聯社)

新冠疫情 未止；雖然世界衛生組織(WHO)已派遣專家團隊前往中國疫調，但是秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)12日仍認為，關於病毒起源的說法，目前仍「無法排除一切可能」；另一方面，正在英國舉行的G7峰會上，與會國也將草擬行動，企圖在未來100天內提出終結疫情的方案。

譚德塞提及此事，是因為近來關於新冠疫情究竟是源於自然，還是導因於中國位於武漢、生物安全等級最高的實驗室洩漏病毒正蔚為討論，尤其是華爾街日報日前報導，去年11月就有三名實驗室人員疑似染疫注院。

在12日在談論G7峰會的記者會上，譚德塞再度被問及相關的問題；對此譚德塞的回覆是，目前「所有可能性」都應該被「公開討論」，並指在疫調期間，中國並未「充分合作」，透明度也不夠，數據取得困難，尤其是原始數據。

新冠疫情已造成全球375萬人死亡；譚德塞說，出於「對這些死難者應有的尊重」，有必要確定病毒的來源，這需要與中國的合作，中國也應該幫助解決謎團，此舉還能防範類似事件再度發生。

譚德塞說，希望「下個階段的調查能夠有更充分的合作及更好的透明度」；而在美國這邊，拜登政府已在5月要求各機關檢視所有手邊的情報訊息，就病毒來源的可能性，在90天內發布調查報告。

而在G7峰會上，與會國則在計畫草擬「卡比斯灣宣言」(Carbis Bay Declaration)，試圖在未來100天內提出終結未來疫情的方案；此外，G7也承諾在明年底前提供10億劑疫苗 ，其中美國提供5億劑，英國提供1億劑。G7峰會將在13日結束。

譚德塞對此表示歡迎，但是表示在疫苗議題上仍須「更多、更快」；譚德塞表示，WHO的目標是今年底讓所有國家至少30%的民眾接種疫苗，這代表6月、7月間，全球需要1億劑、9月底前需要2億5000萬劑才能達成目標。

譚德塞還說，如果想要明年此時，也就是G7下屆峰會在德國舉辦的時候，世界能夠真正終結疫情，那就需要為全世界至少70%的民眾接種疫苗，這需要110億劑疫苗。

因此，譚德塞也稱，暫時豁免疫苗智財權保護是「必不可少」的。