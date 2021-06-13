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拜登下周晤普亭 談話內容全都錄 會後料唱「獨角戲」

編譯陳韻涵／綜合12日電
拜登總統與俄羅斯普亭總統即將首次晤面，雙方關係惡化，會後也不會舉行聯合記者會。(Getty Images)
拜登總統與俄羅斯普亭總統即將首次晤面，雙方關係惡化，會後也不會舉行聯合記者會。(Getty Images)

拜登總統16日將首度會晤俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，兩人的會談內容全都會有紀錄，但峰會後將由拜登單獨主持記者會，不讓普亭有機會在全球媒體面前發聲，同時避免雙方在聯合記者會上較勁的可能。

來源：Reuters

拜登與普亭下周的會議內容，全都將由口譯及外交官記錄下來；這是美國是數十年來的制度，確保資深官員、歷史學者記錄美國總統與國際領袖會談的內容。

這是大多數美國總統遵守的規定，就連前總統川普與普亭私下晤談的內容都有紀錄，但川普事後將口譯的紀錄沒收，引起各界關切。

學者表示，拜登此次會見普亭，將會有完整的紀錄檔案。

華盛頓郵報專欄作家麥克弗爾(Michael McFaul)曾任美國駐俄大使，並在前總統歐巴馬會晤普亭時，負責記錄兩位總統的非正式會談內容；他自述，會在記憶猶新時，向歐巴馬及國務院的口譯簡報內容，「這非常重要，美國政府需要相關資訊做決策。」 

2018年，普亭與川普峰會後舉行聯合記者會時，川普公然質疑情報單位的調查結果並奉承普亭，讓美國當局丟盡顏面。

此次，拜登與普亭會後將由拜登唱獨角戲；白宮官員表示：「這是較合宜的形式，用以明確傳達峰會中討論媒體自由的主題，無論是我們可能同意或特別關切的範疇。」

78歲的拜登將於16日在瑞士首都日內瓦會見68歲的普亭，雙方將討論策略性的核子穩定，以及俄國與西方國家逐漸惡化的國際關係。

普亭表示，美俄關係正處於近年最低點。

普亭今年3月受訪時被問到，拜登曾形容他為「殺手」作何感想；普亭表示，他聽過這類指控十多次了，「這是我最不擔心的事」。

來源：NBC News

白宮表示，拜登將提及俄國駭客透過勒索病毒攻擊美國企業的案件，以及莫斯科當局侵略烏克蘭且拘捕異議分子等議題。

拜登強調，美國不是要找俄國的碴，但若俄國採取有害的行徑，華府將有力的應對。

俄羅斯則表示，西方國家癡迷反俄歇斯底里，將透過自視妥當的方式捍衛俄國利益。

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