拜登想聯合抗中 G7卻各打算盤 多國不急表態新疆問題
拜登總統6日在七大工業國會議中要求其他富裕民主國家領袖共同反對中國強迫勞動，指從道義和實際來看，共組強大聯合戰線乃當務之急。儘管「聯合抗中」正快速成為拜登外交政策的核心要素，但部分領袖顯然另有盤算，不急於對北京強迫維吾爾族和宗教少數群體勞動的作為大舉反應，以免惹怒中國。
華盛頓郵報(Washington Post)報導，一位美國高級官員6日上午在參加完主要討論中國議題的會議後指出，各國對中國行為的擔憂，看法相似，但在如何回應方面，意見不同。
這位不願透露姓名的官員提到，英國、加拿大和法國等國家，都很快支持拜登的觀點，但其他國家立場還有待釐清。「到底應該要多努力去推動其中一些議題，存在一些差異。」官員表示，訂13日公布的G7領袖共同聲明，將以某種形式著墨這個問題。
熟悉討論的歐洲官員表示，七國成員強調大家可以在氣候變遷等領域與中國合作，同時在其他領域與中國競爭以及在必要時對抗中國。
英國和義大利今年將共同主持重要的國際氣候會議，正尋求中國協助，以實現會議目標。
英國一度是歐洲對中國政策最友好國家，但現在堅定支持美國的強硬路線，尤其是在美國視為安全威脅的華為問題方面，英國首相強生(Boris Johnson) 已宣布拆除國內的華為網絡設備。
德國則是其中一個擔心對中國採取強硬立場可能「遭遇回馬槍」的盟友；中國是德國外銷大眾汽車(Volkswagens)和寶馬汽車(BMW)的第一大市場，德國每年向中國出口數百萬輛汽車，不但仍致力與中國交往，也對形成「新冷戰」深深抗拒。
而在中國威脅將以禁止在中國銷售德國汽車做為報復之後，德國已決定在未來使用華為和其他中國製造的網絡設備。
日本作為中國近鄰和貿易夥伴，一直保持警惕；日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)4月在白宮也曾當面向拜登說了同樣的話。
義大利在2019年與中國簽署諒解備忘錄，加入中國的「一帶一路」倡議，成為G7第一個加入此計畫的成員；而「一帶一路」正是七大工業國現在試圖削弱的龐大基礎設施發展計畫。
來源：FRANCE 24 English
自加入「一帶一路」以來，羅馬與北京簽署了數十項協議，從稅收法規到豬肉出口衛生要求等等。但義大利也否決了華為與其一家電信公司的5G交易計畫。
法國沒有加入「一帶一路」，但它歡迎中國在法國投資，也沒有禁止華為進入其無線網絡；不過，在法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)批評北京對新冠病毒起源缺乏透明度之後，法中關係已經降溫。
前德國駐美大使伊辛格(Wolfgang Ischinger)表示，「如果歐盟齊心協力、制定相互協調的對華戰略，美國將受益匪淺。要是德國、法國和英國各有各的對華戰略，美國就無法真正從中獲益。」
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