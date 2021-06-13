拜登想聯合抗中 G7卻各打算盤 多國不急表態新疆問題

極端反氣候變遷織「滅絕反叛」12日在G7峰會場外示威抗議。(美聯社)

拜登總統6日在七大工業國會議中要求其他富裕民主國家領袖共同反對中國 強迫勞動，指從道義和實際來看，共組強大聯合戰線乃當務之急。儘管「聯合抗中」正快速成為拜登外交政策的核心要素，但部分領袖顯然另有盤算，不急於對北京強迫維吾爾族和宗教少數群體勞動的作為大舉反應，以免惹怒中國。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，一位美國 高級官員6日上午在參加完主要討論中國議題的會議後指出，各國對中國行為的擔憂，看法相似，但在如何回應方面，意見不同。

這位不願透露姓名的官員提到，英國、加拿大和法國等國家，都很快支持拜登的觀點，但其他國家立場還有待釐清。「到底應該要多努力去推動其中一些議題，存在一些差異。」官員表示，訂13日公布的G7領袖共同聲明，將以某種形式著墨這個問題。

熟悉討論的歐洲官員表示，七國成員強調大家可以在氣候變遷等領域與中國合作，同時在其他領域與中國競爭以及在必要時對抗中國。

英國和義大利今年將共同主持重要的國際氣候會議，正尋求中國協助，以實現會議目標。

法國總統馬克宏12日對拜登總統表示「歡迎美國回來」。(Getty Images)

英國一度是歐洲對中國政策最友好國家，但現在堅定支持美國的強硬路線，尤其是在美國視為安全威脅的華為問題方面，英國首相強生(Boris Johnson) 已宣布拆除國內的華為網絡設備。

德國 則是其中一個擔心對中國採取強硬立場可能「遭遇回馬槍」的盟友；中國是德國外銷大眾汽車(Volkswagens)和寶馬汽車(BMW)的第一大市場，德國每年向中國出口數百萬輛汽車，不但仍致力與中國交往，也對形成「新冷戰」深深抗拒。

而在中國威脅將以禁止在中國銷售德國汽車做為報復之後，德國已決定在未來使用華為和其他中國製造的網絡設備。

日本作為中國近鄰和貿易夥伴，一直保持警惕；日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)4月在白宮也曾當面向拜登說了同樣的話。

義大利在2019年與中國簽署諒解備忘錄，加入中國的「一帶一路」倡議，成為G7第一個加入此計畫的成員；而「一帶一路」正是七大工業國現在試圖削弱的龐大基礎設施發展計畫。

來源：FRANCE 24 English

自加入「一帶一路」以來，羅馬與北京簽署了數十項協議，從稅收法規到豬肉出口衛生要求等等。但義大利也否決了華為與其一家電信公司的5G交易計畫。

法國沒有加入「一帶一路」，但它歡迎中國在法國投資，也沒有禁止華為進入其無線網絡；不過，在法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)批評北京對新冠病毒起源缺乏透明度之後，法中關係已經降溫。

前德國駐美大使伊辛格(Wolfgang Ischinger)表示，「如果歐盟齊心協力、制定相互協調的對華戰略，美國將受益匪淺。要是德國、法國和英國各有各的對華戰略，美國就無法真正從中獲益。」