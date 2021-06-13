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拜登抗中 將促北約組織採取行動 盟國恐不買帳

編譯盧炯燊／綜合12日電
緊接七國集團峰會之後，北大西洋公約組織(NATO)盟國領袖會議將於14日在布魯塞爾舉行。圖為英國首相強生12日主持G7峰會會議，各國是否能團結一致抗中，仍意見不一。(路透)
緊接七國集團峰會之後，北大西洋公約組織(NATO)盟國領袖會議將於14日在布魯塞爾舉行。圖為英國首相強生12日主持G7峰會會議，各國是否能團結一致抗中，仍意見不一。(路透)

緊接七國集團(G7)峰會之後，北大西洋公約組織(NATO)盟國領袖會議將於14日在布魯塞爾舉行，預料拜登總統會敦促盟國採取更多措施，在持續對俄羅斯保持威懾力之下，應對來自中國持續上升的威脅。

然而從G7峰會的情況來看，盟國在中國問題上明顯存在分歧，甚至質疑北約究竟可以對中國發揮什麼作用；同時基於地緣關係，中國對北約沒有直接軍事威脅，也擔憂專注於中國會分散北約對主要目標俄羅斯的注意。

「新戰略概念」觸及中國

北約首次提到中國是在2019年，但指導政策文件裡沒有中國問題的存在，但熟悉今次峰會的外交官員透露，預料會後的公報會表明北約面對的挑戰及如何回應，相信在其新的指導性政策文件「新戰略概念」(Strategic Concept)也會觸及中國。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)11日指出，北約面臨的挑戰包括「俄、中反對以規則為基礎的國際秩序」，但北約內部在如何應對中國方面存在分歧。

美國希望盟友結成同一陣線對北京廣泛施加壓力，然而歐洲各國政府大多數不想捲入對抗漩渦，並且希望維護與中國的貿易關係；就以成員國匈牙利為例，最近就在歐盟外長會議上反對譴責中國在香港實施國安法。

此外，義大利、德國在G7峰會上同樣不願意對中國採取強硬立場，寧願集中構建「合作性質的關係」，這亦可反映在北約內的狀態。

「歐不想夾在美中之間」

總部在布魯塞爾的德國馬歇爾基金會(GMF)的安全與國防高級研究員萊特(Bruno Lété) 指出，歐洲人根本不想夾在(美國與中國)中間。

部分盟國，尤其是與俄羅斯接壤的，擔心過度關注中國或會削弱對抗莫斯科的努力。

北約組織原是為阻止及防禦來自前蘇聯、現在的俄羅斯的入侵而成立的軍事同盟，但現在也開始感受到中國因控制基礎設施而出現的戰略影響。

例如中國向黑山(Montenegro，蒙特內哥羅)提供貸款修建公路、中國公司控制著希臘最大的比雷埃夫斯港、中國計畫修建鐵路將貨物從這個港口經北馬其頓運往匈牙利。國防部長魏鳳和今年訪問了這三個國家及塞爾維亞。

北約就擔心，一旦發生危機時，這些國家及和歐洲其他類似的基礎設施，可能會危及任何軍隊週動及安全通信。

來源：NBC News

中國 俄羅斯 G7

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