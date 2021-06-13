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拜登呼籲抗中 G7宣布推動基建計畫 抗衡中國一帶一路

編譯潘勛╱綜合12日電
拜登總統12日在G7峰會上向與會領袖提出一項協助貧窮國家興建基礎設施的全球新計畫「重建更好世界」，以抗衡中國的一帶一路倡議，並獲支持。圖為拜登(右前)與歐洲龍頭德國總統梅克爾(左二)舉行雙邊會議。白宮國安顧問蘇利文(右)與德國外交顧問賀克(左)與會。(Getty Images)
拜登總統12日在G7峰會上向與會領袖提出一項協助貧窮國家興建基礎設施的全球新計畫「重建更好世界」，以抗衡中國的一帶一路倡議，並獲支持。圖為拜登(右前)與歐洲龍頭德國總統梅克爾(左二)舉行雙邊會議。白宮國安顧問蘇利文(右)與德國外交顧問賀克(左)與會。(Getty Images)

七大工業國集團(G7)12日高峰會上宣布，將推動「重建美好世界」(Build Back Better for the World)基礎建設計畫，援助開發中國家，與中國提出的「一帶一路」方案一別苗頭；但G7領袖們對譴責中國踐踏人權，發言力道該有多重，尚無共識。

譴責中國踐踏人權 德義歐盟猶豫 

美聯社12日報導，拜登總統發動攻勢，指責中國採取諸多強制勞動措施，以勸說奉行民主體制的G7其他國家領袖應組成更為團結的陣線，就經濟面與北京一決高下；只是七國領袖雖同意應該致力於勝過中國，但對集團公開擺態，拿中國當敵手要到什麼程度，就沒那麼團結一致。

兩名拜登政府官員指出，加拿大、英國及法國大致贊同拜登的建議，但德國、義大利及歐洲聯盟在峰會第一天則顯得較為猶豫。

總結高峰會共識的公報已開始撰寫，但要到13日峰會結束，內容才見分曉；白宮官員12日晚間表示，相信G7會設法點明，中國「沒遵行市場政策，而且踐踏人權」。

拜登總統12日在G7峰會上向與會領袖提出一項協助貧窮國家興建基礎設施的全球新計畫...
拜登總統12日在G7峰會上向與會領袖提出一項協助貧窮國家興建基礎設施的全球新計畫「重建更好世界」，以抗衡中國的一帶一路倡議，並獲支持。(Getty Images)

川普高姿態搞亂峰會 拜登對比加分

拜登就任總統後首度參加G7高峰會，11日剛會見英國首相強生，12日則設法擠出單獨對談時間，來回於法國總統馬克宏、德國總理梅克爾及義大利總理德拉吉(Mario Draghi)之間；美聯社認為，就擺脫川普經常把峰會搞得烏煙瘴氣的回憶而言，拜登可謂加分。

馬克宏表示，有位樂於參與G7並合作的美國總統，感覺起來很棒；梅克爾則淡化美、德兩國對中國及北溪二號油氣管之間的歧異，只強調峰會氣氛追求合作，凸顯互惠。

拜登希望峰會結束發表聯合聲明時，譴責中國能列居要點，但幾個歐洲盟邦則不太願跟北京決裂得力道太大。

峰會呼應拜登 斥資重建美好世界

去年G7峰會因新冠疫情而取消，今年峰會的主要議題是討論如何由疫情過後復甦，但中國占峰會議題的分量也愈形吃重；七國跨出第一步，提出呼應拜登競選口號的「重建美好世界」基建構想，呼籲斥資數千億元與民間部門合作，同時遵守氣候變遷標準及勞動規範。

「重建美好世界」基建案旨在與北京斥資數兆元推動的「一帶一路」輆勁；外界另批評中國的方案經常造成參與國龐大債務，國運遭北京擺布。

英國也呼籲，世上民主國家應減少對中國的依賴；倫敦當局指出，拜登與強生會談，想找出方式，形塑能為人民解決問題的全球體制，支撐民主價值，此中包括供應鏈多元化，減少對中國的依賴。

中國 拜登 G7

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