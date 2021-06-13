拜登呼籲抗中 G7宣布推動基建計畫 抗衡中國一帶一路
七大工業國集團(G7)12日高峰會上宣布，將推動「重建美好世界」(Build Back Better for the World)基礎建設計畫，援助開發中國家，與中國提出的「一帶一路」方案一別苗頭；但G7領袖們對譴責中國踐踏人權，發言力道該有多重，尚無共識。
譴責中國踐踏人權 德義歐盟猶豫
美聯社12日報導，拜登總統發動攻勢，指責中國採取諸多強制勞動措施，以勸說奉行民主體制的G7其他國家領袖應組成更為團結的陣線，就經濟面與北京一決高下；只是七國領袖雖同意應該致力於勝過中國，但對集團公開擺態，拿中國當敵手要到什麼程度，就沒那麼團結一致。
兩名拜登政府官員指出，加拿大、英國及法國大致贊同拜登的建議，但德國、義大利及歐洲聯盟在峰會第一天則顯得較為猶豫。
總結高峰會共識的公報已開始撰寫，但要到13日峰會結束，內容才見分曉；白宮官員12日晚間表示，相信G7會設法點明，中國「沒遵行市場政策，而且踐踏人權」。
川普高姿態搞亂峰會 拜登對比加分
拜登就任總統後首度參加G7高峰會，11日剛會見英國首相強生，12日則設法擠出單獨對談時間，來回於法國總統馬克宏、德國總理梅克爾及義大利總理德拉吉(Mario Draghi)之間；美聯社認為，就擺脫川普經常把峰會搞得烏煙瘴氣的回憶而言，拜登可謂加分。
馬克宏表示，有位樂於參與G7並合作的美國總統，感覺起來很棒；梅克爾則淡化美、德兩國對中國及北溪二號油氣管之間的歧異，只強調峰會氣氛追求合作，凸顯互惠。
拜登希望峰會結束發表聯合聲明時，譴責中國能列居要點，但幾個歐洲盟邦則不太願跟北京決裂得力道太大。
峰會呼應拜登 斥資重建美好世界
去年G7峰會因新冠疫情而取消，今年峰會的主要議題是討論如何由疫情過後復甦，但中國占峰會議題的分量也愈形吃重；七國跨出第一步，提出呼應拜登競選口號的「重建美好世界」基建構想，呼籲斥資數千億元與民間部門合作，同時遵守氣候變遷標準及勞動規範。
「重建美好世界」基建案旨在與北京斥資數兆元推動的「一帶一路」輆勁；外界另批評中國的方案經常造成參與國龐大債務，國運遭北京擺布。
英國也呼籲，世上民主國家應減少對中國的依賴；倫敦當局指出，拜登與強生會談，想找出方式，形塑能為人民解決問題的全球體制，支撐民主價值，此中包括供應鏈多元化，減少對中國的依賴。
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