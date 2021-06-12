新聞透視／拜登出訪 中國最怕美歐聯手「這兩事」

拜登總統訪歐，北京十分擔心美歐聯合起來針對中國；圖為拜登在G7峰會上發言。(Getty Images)

拜登總統訪問歐洲，北京外交部發言人日前在記者會上嗤之以鼻說：「以意識形態劃線，搞針對特定國家的集團政治、小圈子，或者搞有選擇的偽多邊主義，都是逆時代潮流之舉，不得人心，也不會得逞。」

北京非正式的喉舌，環球時報總編輯胡錫進也說， 拜登的謀篇布局看上去「很戰略」，然而解決不了美國 的核心焦慮，也鎖定不了歐洲的忠誠，「中國 將繼續成長，美國對中國的實力優勢將隨之進一步萎縮。」

但北京非常擔心兩件事：一是美歐聯合起來，要求調查新冠病毒的起源；二是美歐聯合抵制北京冬季奧運會。

雖然歐洲不至於完全站在美國這一邊，但是單單聯合聲明的字眼輕重，就會讓中國受不了。

為了事先防範，中國外長王毅邀請波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭與匈牙利等歐洲四國外長訪中；中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也在訪問莫斯科的回程，特別造訪了斯洛維尼亞和克羅埃西亞兩國，以改善歐中關係。

歐盟 的外交政策採共識決，只要任何一個國家不同意，就不能以歐盟名義發表聲明；過去中國總是靠匈牙利來否決歐盟不利中國的決議，現在事態緊急，中國企圖影響這六個相對較小型的國家，也是左右歐盟最有效的方式。

最近，匈牙利才否決了歐盟支持香港民主人士的決議，德國外長馬斯氣得大罵，表示到了修改決策過程的時候，但是匈牙利則堅持自己的權利，認定這是被歐盟條約所保障的；而小國對西歐大國向來有所疑懼，向來堅持一國一票，票票等值。

交好小國，也等於中國在隨後歐盟與美國的峰會上，埋了好些個暗樁，但是對於之前舉行的G7峰會，卻找不到願意幫中國、甚至透露消息的友好國家；還好這次另外有四國應邀與會，外長王毅就急著在9日晚，與其中之一的韓國外交部長鄭義溶通電話。

這個時間點來電，不用講也知道是為了遊說首爾，既然如此，大家就把手中的牌攤出來看，中國的籌碼是明年是中韓建交30周年，拋出「爭取習近平在疫情趨穩、條件成熟之際早日訪韓。」

不過韓國先撇清，青瓦台一位高級官員稱，對於G7會議共同聲明可能涉及中國的部分，由於該聲明是G7成員國之間討論的正式文件，韓國作為外部受邀國家，將不會參與。

美歐紛紛通過制裁中國官員與企業的措施，中國也不甘示弱，人大10日通過「反外國制裁法」，授權國務院決定、暫停或變更反制措施，包括不予簽發簽證，不准入境、註銷簽證和驅逐出境，封查或凍結在中國境內的動產或不動產等財產，亦可以禁止或限制中國境內的組織、個人，與受反制的人士進行交易或合作等。

這充其量只能安撫國內網民的情緒，表示中國可以以牙還牙，但對外卻嚇不了人，一點效果都沒有，等同於夜半吹口哨，只能給自己壯膽。