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違反禮儀規定？英女王會見 拜登車隊比女王晚到5分鐘

編譯郭宣含／綜合11日電
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與到會的各國領導人寒暄對話。(Getty Images)
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與到會的各國領導人寒暄對話。(Getty Images)

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)11日傍晚設宴招待拜登總統與七大工業國集團(G7)領袖，查理和威廉王子均赴宴，不過拜登的車隊比女王晚開進會場五分鐘，疑似違反禮儀規定；女王13日將在溫莎城堡會晤拜登夫婦，也是她在位69年來會晤的13位美國總統。

女王與王室11日在英格蘭西南部康瓦爾郡(Cornwall)的伊甸園設晚宴，招待G7高峰會領袖；拜登偕第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)參加晚宴會晤女王，成為女王在位以來會晤的第13位美國總統。

來源：ITV News

白宮表示，拜登在1982年曾見過女王，但當時身分為聯邦參議員。

不過每日郵報(DailyMail)報導，拜登參加晚宴時，其車隊比女王晚五分鐘駛入會場，女王、查理與妻子卡蜜拉、威廉王子與妻子凱特均已先一步抵達。

英國女王伊麗莎白二世、查理王子夫婦、威廉王子夫婦，一家三代人於11日參加G7峰會...
英國女王伊麗莎白二世、查理王子夫婦、威廉王子夫婦，一家三代人於11日參加G7峰會招待會。(路透)

在任何官方活動中，所有賓客理當在女王抵達前先就定位，不過多數王室人員似乎並未在意，女王被拍到在晚宴微笑與拜登夫婦談話。

違反禮儀 女王仍微笑對談

王室專家表示，女王顯然不因違反王室禮儀而動怒，只盼賓至如歸；前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)2009年將手臂放在女王背上，違反王室禮節而遭批，但女王當時也將手環住蜜雪兒的背；前總統川普2018年也被批閱兵時，走在女王前面。

女王尚未登基時便受過前總統杜魯門(Harry Truman)招待，如今95歲的女王在位近70年，會晤過前總統艾森豪(Dwight Eisenhower)與之後的每位美國總統，除了任內未到訪英國的詹森(Lyndon Johnson)。

英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與到會的各國領導人見面。(路透)
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與到會的各國領導人見面。(路透)

女王與美國領袖的私交，凸顯美國之於女王的重要性。

「我們的女王：伊莉莎白二世」(Queen of the World)一書作者哈德曼(Robert Hardman)表示，女王經歷過二次大戰，深知跨太平洋聯盟在現代英國史具核心地位，「她成長過程了解到，美國幾乎是救世主，在歐洲陷入最黑暗的戰爭時刻前來救援。」

在菲立普親王逝世兩個月後，女王很快恢復公開行程，11日晚宴是她自新冠疫情爆發以來首次會晤外國領袖。

查理、威廉 偕妻出席晚宴

女王、查理與威廉王子11日均參加G7晚宴，王室難得在G7高峰會外活動齊聚一堂，與會者還包括康瓦爾公爵夫人(Duchess of Cornwall)卡蜜拉與劍橋公爵夫人(Duchess of Cambridge)凱特；當天稍早，吉兒在康瓦爾一間學校會晤過凱特。

來源：5 News

拜登夫婦擬在13日於溫莎城堡再次會晤女王，之後便會前往布魯塞爾，與北大西洋公約組織(NATO)和歐盟領袖開會。

英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距...
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距離。(路透)

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