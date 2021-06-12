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1張圖：全美53.6%成人 完全接種疫苗

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

G7「疫苗」峰會 宣布10億劑新冠疫苗捐全球

記者張文馨／華盛頓報導
G7峰會在英國康瓦爾(Cornwall)舉行，與會的各國領導人摘下口罩，舉行圓桌會議；這樣的開會景象，是新冠疫情去年爆發以來鮮見的場面。(Getty Images)
G7峰會在英國康瓦爾(Cornwall)舉行，與會的各國領導人摘下口罩，舉行圓桌會議；這樣的開會景象，是新冠疫情去年爆發以來鮮見的場面。(Getty Images)

七大工業國(G7)峰會11日在英國康瓦爾郡登場，與會領導人在這場被媒體形容為「疫苗峰會」上宣布，至少捐出10億劑新冠疫苗給全球，其中美國已宣布要捐5億劑，英國宣布捐1億劑，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)宣布，年底前至少捐出3000萬劑。

來源：Global News

梅克爾 下月15日訪白宮

此外，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)11日宣布，德國總理梅克爾(Angela Merkel)下月15日將訪問白宮。梅克爾將是繼日本首相菅義偉和南韓總統文在寅後，第三位訪問白宮的外國領導人，也是歐洲領導人中第一位。

莎奇表示，梅克爾此行將確認深厚的美德關係，兩位領導人將討論在一系列共同挑戰下的密切合作，包括終結疫情大流行、應對氣候變遷威脅，以及在共享的民主價值基礎上，促進經濟繁榮和國際安全。

華盛頓郵報報導，這場為期三天的G7峰會，被一位歐洲資深外交官形容為「疫苗峰會」；這是在經過前總統川普過去4年揮舞「美國至上」，卻對傳統國際盟邦與國際組織四處搧風點火的震盪外交後，七國領導人再聚首。

來源：Global News

除了疫苗，G7峰會首日還通過「全球最低公司稅率15%」，這是由七國財政部長達成的協議，希望扭轉大型企業繳納稅款連年下降的趨勢。

白宮表示，這是建立公平稅收制度的關鍵，有助於改善「逐底競爭」(race to the bottom)的惡劣現況；這也是美國貿易代表戴琪多次公開宣示的政策目標。

華郵報導，過去曾跟川普沆瀣一氣的領導人是英國首相強生(Boris Johnson)，但強生在此次峰會努力證明自己是G7一員，會前在拜登之後，宣布捐贈至少1億劑新冠疫苗；會中在談論疫情復甦時，強生還借用拜登競選口號「重建美好」(Build Back Better)，「我們會一起重建美好」

拜登 將強化多邊主義

拜登在推特表示，「我期待強化對多邊主義的承諾，並與盟友和夥伴合作建立更具公平與包容性的全球經濟，讓我們開始吧。」

華爾街日報報導，這場峰會不僅是睽違年餘的首場實體峰會，各國也把握機會重建被川普政府破壞的關係，並討論如何更妥善應對中國、俄羅斯等其他威權國家的日益獨斷作為。

不過，知情官員表示，七國還在辯論是否要在聲明中明確批評中國，其中有些歐洲領導人並不願意。

除了加拿大、法國、德國、義大利、日本、歐盟和英國的領導人外，英國女王伊麗莎白二世也率領王室成員舉行招待會歡迎，這是拜登首次以美國總統身分會見女王。

日經報導，強生與菅義偉在雙邊會談時，表示英國支持東京奧運，並討論將英國伊麗莎白航空母艦戰鬥群今年稍晚前往印太地區訪問日本；菅義偉辦公室表示，將加速規畫日英聯合軍演與多邊演習。

來源：Global News

英國女王 拜登 白宮

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