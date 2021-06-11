邊境偷渡客1年暴增674% 非法越境者創15年來新高

一名偷渡客在當地人協助中渡河；美墨邊境逮捕的非法跨境人數一年內暴增674%，5月更達到18萬34人，創2006年以來最高紀錄。(歐新社)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)9日公布的統計指出，於美墨邊境 逮捕的非法跨境人數在一年內暴增674%，5月更達到18萬34人，創下2006年以來的最高紀錄，其中還不乏來自墨西哥 及中美洲以外的國家。

去年受新冠肺炎疫情影響，非法跨境的人數相對較低；該統計指2020年5月從墨西哥入境的非法移民 僅2萬3237人，但今年5月的人數卻飆升超過六倍。

自拜登總統上任以來，非法跨境的人數已經維持連續四個月的成長；今年2月美墨邊境被捕的人數為10萬人，3月和4月則分別為17萬2000人和17萬8000人。

當局指出，上個月共有12萬82名非法移民為單身成年者，該族群仍占大宗，但當局強調，5月被捕的18萬餘人中，已有11萬2302人被遣返。

儘管如此，卻還是有許多人不計風險重返邊境；根據統計，5月高達38%的人曾在過去12個月內在邊境有被捕的紀錄。

CBP說：「去年疫情的關係許多移民都被強制驅逐，對比今年人數才會如此異常地增加；加上許多人被遣返後又再次返回，導致統計上納入一些重複跨境的人，使得數據被誇大。」

統計還顯示，上個月來自非墨西哥和中美洲國家的人數也大幅成長，人數為4萬67人，對比1月的9671人成長甚多，其中包括來自古巴、海地、厄瓜多、巴西和一些非洲國家。

不僅如此，今年春天無家長陪同的青少年和兒童非法入境人數也創下最高紀錄，但5月人數稍微下降一些，從1萬6910人降至1萬3906人。

拜登政府表示，上個月針對未成年無證移民自拘留所轉移至聯邦衛福部(HHS)的庇護所，程序已明顯加快許多；當局指4月期間，一名未成年平均需要在CBP拘留所待92小時，到5月降低至26小時。