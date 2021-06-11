我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

邊境偷渡客1年暴增674% 非法越境者創15年來新高

編譯林梅婕／綜合10日電
一名偷渡客在當地人協助中渡河；美墨邊境逮捕的非法跨境人數一年內暴增674%，5月更達到18萬34人，創2006年以來最高紀錄。(歐新社)
一名偷渡客在當地人協助中渡河；美墨邊境逮捕的非法跨境人數一年內暴增674%，5月更達到18萬34人，創2006年以來最高紀錄。(歐新社)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)9日公布的統計指出，於美墨邊境逮捕的非法跨境人數在一年內暴增674%，5月更達到18萬34人，創下2006年以來的最高紀錄，其中還不乏來自墨西哥及中美洲以外的國家。

去年受新冠肺炎疫情影響，非法跨境的人數相對較低；該統計指2020年5月從墨西哥入境的非法移民僅2萬3237人，但今年5月的人數卻飆升超過六倍。

自拜登總統上任以來，非法跨境的人數已經維持連續四個月的成長；今年2月美墨邊境被捕的人數為10萬人，3月和4月則分別為17萬2000人和17萬8000人。

當局指出，上個月共有12萬82名非法移民為單身成年者，該族群仍占大宗，但當局強調，5月被捕的18萬餘人中，已有11萬2302人被遣返。

儘管如此，卻還是有許多人不計風險重返邊境；根據統計，5月高達38%的人曾在過去12個月內在邊境有被捕的紀錄。

CBP說：「去年疫情的關係許多移民都被強制驅逐，對比今年人數才會如此異常地增加；加上許多人被遣返後又再次返回，導致統計上納入一些重複跨境的人，使得數據被誇大。」

統計還顯示，上個月來自非墨西哥和中美洲國家的人數也大幅成長，人數為4萬67人，對比1月的9671人成長甚多，其中包括來自古巴、海地、厄瓜多、巴西和一些非洲國家。

不僅如此，今年春天無家長陪同的青少年和兒童非法入境人數也創下最高紀錄，但5月人數稍微下降一些，從1萬6910人降至1萬3906人。

拜登政府表示，上個月針對未成年無證移民自拘留所轉移至聯邦衛福部(HHS)的庇護所，程序已明顯加快許多；當局指4月期間，一名未成年平均需要在CBP拘留所待92小時，到5月降低至26小時。

宏都拉斯一對無證客父子穿過亞利桑納州的邊界尋求庇護；美墨邊境逮捕的非法跨境人數在...
宏都拉斯一對無證客父子穿過亞利桑納州的邊界尋求庇護；美墨邊境逮捕的非法跨境人數在一年內暴增674%，5月更達到18萬34人，創2006年以來最高紀錄。(美聯社)

美墨邊境 非法移民 墨西哥

上一則

阿茲海默症新藥昂貴 恐抬高紅藍卡保費

下一則

5月物價飆升5% 漲幅2008年來最猛

延伸閱讀

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國
拜登：北愛處理不好 美英關係好不了

拜登：北愛處理不好 美英關係好不了
新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國

新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國
拜登警告強生：別拿北愛作文章

拜登警告強生：別拿北愛作文章

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏